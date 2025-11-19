Mógł pracować w reprezentacji Polski. Teraz awansował na mundial z Curacao

Reprezentacja Curacao awansowała na Mistrzostwa Świata w 2026 roku i jest najmniejszą drużyną na tym turnieju. Dziś już jednak mało kto pamięta, że ich selekcjoner, Dick Advocaat, w 2021 roku łączony był z pracą w reprezentacji Polski.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Curacao

Selekcjoner Curacao mógł pracować w Polsce

Mistrzostwa Świata w 2026 roku zbliżają się wielkimi krokami. Właściwie można nawet powiedzieć, że już za nieco ponad pół roku będziemy emocjonować się zmaganiami na turnieju w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Wszystko oczywiście wskazuje na to, że będzie to mundial absolutnie wyjątkowy i to pod wieloma względami. Przede wszystkim chodzi o rekordowe 48 zespołów, które uzyskają kwalifikację oraz spore odległości pomiędzy stadionami.

Niemniej rozszerzenie tej imprezy do takiej liczby, ma także aspekty bardzo ciekawe, bowiem na Mistrzostwa Świata w 2026 roku zakwalifikowała się dzięki temu reprezentacja Curacao. Zespół z tego malutkiego kraju leżącego w Ameryce Południowej będzie oczywiście najmniejszą ekipą na turnieju, ale mało kto już pamięta, że selekcjoner Curacao swego czasu był łączony z pracą w reprezentacji Polski.

Warto bowiem przypomnieć rok 2021 i moment, w którym PZPN szukał następcy Paulo Sousy. Wówczas w przestrzeni medialnej pojawiało się wielu kandydatów, a wśród nich był właśnie Dick Advocaat, a więc obecny selekcjoner reprezentacji Curacao. Finalnie postawiono jednak na Czesława Michniewicza, który awansował na mundial w Katarze, ale obecnie 78-letni Holender mógł pracować w Polsce.

