Manchester United dokona sensacyjnego transferu? Legenda może wrócić do klubu

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United rozważa powrót Davida de Gei

Manchester United ma problem z bramkarzami. Andre Onana nie spełnia oczekiwań. Kameruńczyk zalicza zbyt dużo nieudanych interwencji i popełnia za dużo błędów, jak na podstawowego golkipera takiego zespołu.

W związku z tym, że 29-latek w ostatnim czasie zmagał się z urazem, Ruben Amorim zdecydował się postawić na rezerwowego Altaya Bayindira, który wystąpił między słupkami w pierwszej kolejce Premier League w przegranym spotkaniu 0:1 przeciwko Arsenalowi. Portugalski szkoleniowiec zapewnia, że jest zadowolony z obsady bramki i nie zamierza odsuwać Onany od składu. Jednak wygląda na to, że klub rozgląda się za nowym golkiperem.

Według doniesień Czerwone Diabły zastanawiają się nad powrotem Davida de Gei. Hiszpan spędził na Old Trafford ponad dekadę. Do angielskiej ekipy trafił w 2011 roku z Atletico Madryt. Do momentu odejścia w 2023 roku rozegrał ponad 540 spotkań i zapisał się w historii Manchesteru United jako jedna z kluczowych postaci ostatnich lat.

Władze klubu miały uważnie obserwować występ 34-latka w niedawnym sparingu pomiędzy angielskim zespołem a Fiorentiną. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, a działacze mieli zwrócić uwagę na jego doświadczenie i wciąż wysoką dyspozycję. Co ważne, w kontrakcie bramkarza znajduje się klauzula, która pozwala wykupić go za stosunkowo niską kwotę.