Co dalej z Amorimem w Man Utd? Kibice mogą być zdziwieni

Manchester United, podobnie jak w poprzedniej kampanii, nie zachwyca. Jednocześnie cały czas rośnie presja na Rubenie Amorimie. Nowe wieści na temat Portugalczyka przekazało BBC.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim wciąż z kredytem zaufania u władz Manchesteru United

Manchester United w trakcie kampanii 2025/2026 spisuje się poniżej oczekiwań. Ekipa z Old Trafford ma za sobą siedem występów ligowych. Wygrała tylko dwa razy, raz zremisowała i aż cztery razy musiała uznać wyższość rywali. Tymczasem BBC Sport ujawniło najnowsze informacje dotyczące przyszłości Rubena Amorima.

Według źródła, mimo porażki z Brentford (1:3) w szóstej kolejce Premier League, władze klubu nadal ufają portugalskiemu trenerowi. Tym samym nie planują zmiany na stanowisku menedżera pierwszej drużyny.

BBC Sport podkreśla, że współwłaściciel Manchesteru United, sir Jim Ratcliffe, uważa, iż pracę Amorima należy ocenić dopiero po zakończeniu całego sezonu. Jednocześnie klubowi decydenci mają być zadowoleni z kierunku, w jakim zmierza drużyna.

Klub z Old Trafford zdementował również spekulacje o poszukiwaniu nowego trenera, dając jasno do zrozumienia, że temat ten nie jest nawet poruszany. Pod wodzą Amorima Manchester United zdobył dotąd w Premier League łącznie 34 punkty, choć interesującym faktem pozostaje, że drużyna nie zdołała jeszcze wygrać dwóch meczów z rzędu.

Czerwone Diabły swoje kolejne spotkanie rozegrają w sobotę, 4 października, mierząc się na wyjeździe z Sunderlandem. Początek meczu zaplanowano na godzinę 16:00.

