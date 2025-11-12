Grzegorz Szoka przejął ŁKS! Padły mocne słowa o ambicjach klubu z Łodzi

ŁKS kolejny raz w ostatnim czasie podjął decyzję o zmianie trenera. Stery nad klubem z Łodzi przejął Grzegorz Szoka. 39-latek ma już za sobą premierowe spotkanie z dziennikarzami.

fot. Wiktor Zajkiewicz / ŁKS Łódź Na zdjęciu: Grzegorz Szoka

Grzegorz Szoka objął ŁKS i od razu jasno określił cel

ŁKS po rozegraniu szesnastu ligowych spotkań ma na swoim koncie 21 punktów. To efekt sześciu zwycięstw i trzech remisów. Łódzka drużyna ma jednocześnie aż siedem porażek. Tymczasem nowy trener ŁKS-u wprost oznajmił, że jego celem jest awans do PKO BP Ekstraklasy.

– Nie chciałbym teraz składać żadnych szumnych obietnic, bo nie jestem politykiem. Jestem świadomy, że trenera rozlicza się z każdego słowa i bardzo szybko poddaje weryfikacji w postaci meczów ligowych – powiedział Grzegorz Szoka podczas konferencji prasowej.

– Jeżeli chodzi o moją filozofię, to na pewno jestem trenerem, który chce grać do przodu. Nie jest dla mnie najważniejsze samo posiadanie piłki, tylko zdobywanie przestrzeni w kierunku bramki przeciwnika. Wejścia w pole karne, strzały, konkretne działania ofensywne. Oczywiście bardzo ważna w tej lidze jest też organizacja gry zespołu w defensywie – zaznaczył nowy trener ŁKS-u.

Szoka dał też jasno do zrozumienia, o co ma walczyć drużyna. – Dzisiaj ŁKS to duży klub, od którego wymaga się walki o najwyższe cele. W pierwszej lidze co roku każdy chce awansować. To jest też cel postawiony przede mną – mówił szkoleniowiec.

– Oczywiście dzisiaj wchodzę w nową sytuację: mam trzy mecze do końca rundy, muszę zapoznać się z kadrą i możliwościami zawodników. Nie mamy zaplanowanych trzech sparingów. Mamy tydzień pracy bez meczu kontrolnego, a potem tydzień do spotkania ligowego. Ten czas trzeba wykorzystać maksymalnie dobrze – podkreślił Szoka.

Pierwszy dzień w biurze. pic.twitter.com/4frlh77RZM — ŁKS Łódź (@LKS_Lodz) November 12, 2025

– Muszę poznać umiejętności piłkarzy. Mogę mieć swoją wizję gry, ale muszę ją dopasować do tego, co zawodnicy potrafią. Muszę wyznaczyć im takie zadania, żeby mogli realizować cele, wykorzystując swoje najmocniejsze strony. Wygrywać mecze i zbliżać się do głównego celu – podsumował 39-latek.

Debiut w nowej roli Grzegorz Szoka zaliczy 23 listopada. ŁKS zmierzy się wówczas na wyjeździe z Górnikiem Łęczna.

