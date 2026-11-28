Zdjęcie kontekstowe: 8 listopada 2026 r., Florencja, Włochy: Joao Mario (Fiorentina) podczas akcji w meczu Serie A 2026/2027 pomiędzy Fiorentiną a Juventusem na stadionie Stadio Artemio Franchi. Wynik końcowy: Fiorentina 2:2 Juventus. — © Grzegorz Wajda/SOPA Images via ZUMA Press Wire) EDITOR... / ZUMA Press, ZUMA Press Inc / alamy Na zdjęciu: 8 listopada 2026 r., Florencja, Włochy: Joao Mario (Fiorentina) podczas akcji w meczu Serie A 2026/2027 pomiędzy Fiorentiną a Juventusem na stadionie Stadio Artemio Franchi. Wynik końcowy: Fiorentina 2:2 Juventus.

Sytuacja kadrowa przed niedzielnym spotkaniem

Udinese podejmie Fiorentinę w niedzielę, 29 listopada o godzinie 12:30 na Bluenergy Stadium w Udine. W spotkaniu Serie A gospodarze mogą postawić na ustawienie 3-5-1-1 z Nicolò Zaniolo na szpicy, a goście na 4-2-3-1 z Mateo Pellegrino w ataku. Obie jedenastki pozostają niepotwierdzone.

– Nie wywrócimy wszystkiego na ten mecz, zachowamy ciągłość – powiedział trener Udinese Paolo Zanetti na konferencji prasowej 27 listopada. Nie musi to jednak oznaczać identycznego zestawienia jak w poprzednim spotkaniu. Szkoleniowiec podkreślił też znaczenie nieobecnego Keinana Davisa. – Davis jest dla nas fundamentalnym zawodnikiem, ale nie możemy być od niego uzależnieni. Z nieobecnościami trzeba sobie radzić, jesteśmy drużyną – zaznaczył.

Zanetti nie może skorzystać z Davisa i Nicolò Bertoli, którzy leczą urazy uda, a także z Idrissy Gueye, zmagającego się z kontuzją kostki. Z perspektywy polskiego kibica istotny jest stan zdrowia Jakuba Piotrowskiego. Jego występ stoi pod znakiem zapytania z powodu urazu mięśniowego. Podobny problem ma Enzo Ebosse, natomiast Matteo Palma narzeka na dolegliwości i również nie jest pewny udziału w meczu.

David Alaba jest dostępny i może znaleźć się w trójce obrońców obok Oumara Soleta i Christiana Kabasele. Zanetti zwrócił jednak uwagę, że optymalne wykorzystanie wszechstronności Alaby wymaga jego pełnej dyspozycji fizycznej.

Fiorentina musi radzić sobie bez Fabiano Parisiego z urazem kolana oraz Marina Pongračicia i Viery’ego, którzy pauzują z powodu urazów uda. Niejasna pozostaje dostępność Federico Crociego. Z kolei „La Gazzetta dello Sport” podała 27 listopada, że Arthur Atta wrócił do kadry po dwumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. Plan na spotkanie w Udine zakładał dla niego kilka minut, a w kolejnych meczach stopniowe zwiększanie czasu gry. Jego wejście na boisko nie jest jednak przesądzone.

Możliwe składy na spotkanie Udinese – Fiorentina:

Udinese (3-5-1-1): Maduka Okoye – Oumar Solet, Christian Kabasele, David Alaba – Hassane Kamara, Sandi Lovrić, James Abankwah, Jesper Karlström, Giorgi Chakvetadze – Jurgen Ekkelenkamp – Nicolò Zaniolo.

Fiorentina (4-2-3-1): David De Gea – João Mário, Luca Ranieri, Radu Drăgușin, Alex Jiménez – Cher Ndour, Nicolò Fagioli – Pedro Gonçalves, Franco Mastantuono, Alieu Eybi Njie – Mateo Pellegrino.