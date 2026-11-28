Zdjęcie kontekstowe: Szczecin, Polska. 24 października 2026 r. Maciej Wojciechowski, Dimitrios Keramitsis, Kamil Grosicki, Attila Szalai i Valentin Cojocaru z Pogoni Szczecin świętują zdobycie bramki podczas meczu 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy sezonu 2026/27 pomiędzy Pogonią Szczecin a Radomiakiem Radom na stadionie im. Floriana... — Ruslan Taran / alamy Na zdjęciu: Szczecin, Polska. 24 października 2026 r. Maciej Wojciechowski, Dimitrios Keramitsis, Kamil Grosicki, Attila Szalai i Valentin Cojocaru z Pogoni Szczecin świętują zdobycie bramki podczas meczu 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy sezonu 2026/27 pomiędzy Pogonią Szczecin a Radomiakiem Radom na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera...

Sytuacja kadrowa przed meczem Lech Poznań – Pogoń Szczecin

Lech Poznań podejmie Pogoń Szczecin w niedzielę, 29 listopada, o godzinie 14:45 na Stadionie Poznań w spotkaniu Ekstraklasy sezonu 2026/27. Gospodarze przystąpią do rywalizacji z długą listą absencji, natomiast goście spróbują przerwać serię trzech ligowych porażek.

Niels Frederiksen nie będzie mógł skorzystać z Aliego Gholizadeha, Mikaela Ishaka, João Moutinho, Pabla Rodrígueza, Patrika Wålemarka i Alexa Douglasa. Szczególnie brak opcji ofensywnych ogranicza pole manewru przy ustalaniu składu i zmianach w trakcie spotkania. Niepewna pozostaje również dostępność Mateusza Pruchniewskiego.

W Pogoni nie zagrają Benjamin Mendy, José Pozo i Linus Wahlqvist. Pod znakiem zapytania stoi występ Mora Ndiaye, który zmaga się z urazem mięśniowym. Óscar García także musi więc uwzględnić ograniczenia kadrowe przed wyjazdem do Poznania.

Trener szczecinian przed spotkaniem nazwał Lecha obecnie najlepszym zespołem ligi, szczególnie silnym u siebie. Zwrócił uwagę na szerokość kadry, organizację gry, technikę i jakość skrzydłowych gospodarzy. W jego ocenie nawet liczne absencje nie odbierają poznaniakom mocnych argumentów.

Możliwe składy na mecz Lech Poznań – Pogoń Szczecin

Poniższe jedenastki są prawdopodobne, ale nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone.

Lech Poznań (4-4-2): Mateusz Lis – Michał Gurgul, Terry Yegbe, Mateusz Skrzypczak, Joel Pereira – Antoni Kozubal, Radosław Murawski, Leo Bengtsson, Robert Gumny – Yannick Agnero, Filip Jagiełło

Jagiełło pozostaje w możliwej jedenastce, choć jego występ nie jest przesądzony. Serwis Gol24 przytoczył wypowiedź Frederiksena o urazie mięśnia dwugłowego odniesionym w Katowicach. Szkoleniowiec zapowiadał, że piłkarz opuści niedzielny mecz, a do treningów powinien wrócić w kolejnym tygodniu.

Pogoń Szczecin (4-2-3-1): Valentin Cojocaru – Lukas Willen, Alessandro Pio Riccio, Dimitrios Keramitsis, Attila Szalai – Patryk Dziczek, Jan Biegański – Darko Churlinov, Paul Mukairu, Maciej Wojciechowski – Jordi Sánchez

Willen znalazł się w możliwym składzie, ale jego udział w meczu pozostaje niepewny ze względu na kwestię zawieszenia.

Agnero przystępuje do meczu po trafieniu w czwartkowym remisie 2:2 z Union Saint-Gilloise w Lidze Europy. Asystował mu Luis Palma, który następnie sam zdobył bramkę. Pogoń również ma świeży przykład skutecznej współpracy swoich ofensywnych zawodników: w ostatnim ligowym spotkaniu Sánchez trafił po podaniu Churlinova.

Forma rywali i defensywa Pogoni przed wyjazdem do Poznania

Ostatni ligowy występ Lecha przyniósł zwycięstwo 1:0 z GKS-em Katowice 22 listopada. Szczecinianie przegrali natomiast kolejno z Rakowem Częstochowa 1:3, Widzewem Łódź 0:3 i Śląskiem Wrocław 1:2. To defensywa będzie jednym z najważniejszych punktów do poprawy przed starciem z zespołem Frederiksena.

Przeciwko Śląskowi Pogoń prowadziła od 59. minuty, ale straciła gole w 67. i 81. minucie. Nie pomogła przewaga 17:9 w strzałach i 8:4 w celnych próbach. García po spotkaniu przypisywał stracone bramki indywidualnym błędom, a trudniejszy okres łączył z problemami w obronie i nieskutecznością pod bramką rywala.

Na konferencji 27 listopada trener wyjaśnił, nad czym pracował sztab:

– Pokazywaliśmy drużynie indywidualne błędy i staraliśmy się uczulać zespół na to, by zapobiec im w kolejnych spotkaniach – powiedział García.

Attila Szalai akcentował z kolei odpowiedzialność wszystkich formacji:

– Każda część naszego zespołu, napastnicy, pomocnicy i obrońcy, musi trzymać się razem – podkreślił przed wyjazdem. – Musimy wrócić do naszych standardów, do naszych podstaw, czyli twardej, wspólnej walki i wzajemnego wsparcia.

Przeciwko wysoko ocenianym przez Garcíę skrzydłowym Lecha sama poprawa indywidualnych decyzji może nie wystarczyć. Jeśli Pogoń chce zatrzymać gospodarzy, będzie potrzebowała również wspólnej pracy w obronie, o którą apeluje Szalai.