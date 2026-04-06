Borussia Dortmund chce zawodnika z Ligue 1. Młoda gwiazda na radarze

Abdelhamid Ait Boudlal w orbicie zainteresowań BVB

Borussia Dortmund rozgrywa bardzo solidny sezon w 1. Bundeslidze. Po 28. kolejkach zespół Niko Kovaca zgromadził 64 punkty, jednak musi pogodzić się z faktem, że tytuł mistrzowski najprawdopodobniej trafi do Bayernu Monachium, który ma aż dziewięć punktów przewagi w tabeli. Choć matematyczne szanse wciąż istnieją, trudno spodziewać się wyraźnego spadku formy Bawarczyków na finiszu rozgrywek.

Władze klubu z Signal Iduna Park już teraz pracują nad wzmocnieniami na kolejny sezon. Jednym z priorytetów jest sprowadzenie środkowego obrońcy. Na celowniku BVB znalazł się Abdelhamid Ait Boudlal ze Rennes. Niemiecki klub od lat słynie z wyszukiwania i rozwijania młodych talentów, dlatego profil 19-letniego defensora idealnie wpisuje się w obraną strategię.

Pierwsze doniesienia o możliwym transferze pojawiły się na początku kwietnia. Na ten moment nie ma jednak konkretów i nie wiadomo, czy Borussia zdecyduje się na złożenie oficjalnej oferty. Urodzony w Marrakeszu stoper uchodzi za wielki talent w rozgrywkach Ligue 1. W bieżącym sezonie rozegrał 15 spotkań we wszystkich rozgrywkach i zdobył dwie bramki.

Zawodnik zdążył już zadebiutować w reprezentacji Maroka, co tylko potwierdza jego rosnący potencjał. Kontrakt Aita Boudlala z Rennes obowiązuje do czerwca 2028 roku. Serwis Transfermarkt.de wycenia utalentowanego defensora na 10 milionów euro.