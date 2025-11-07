Sprostowanie do artykułu: Podbeskidzie miało walczyć o awans, a jest na dnie. Oto, co dzieje się w klubie

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłka

Poniżej publikujemy treść sprostowania do artykułu Podbeskidzie miało walczyć o awans, a jest na dnie. Oto, co dzieje się w klubie nadesłanego przez pełnomocnika klubu TS Podbeskidzie S.A.

SPROSTOWANIE

Nieprawdziwe są następujące informacje podane w treści artykułu pt. „Podbeskidzie miało walczyć o awans, a jest na dnie. Oto, co dzieje się w klubie” opublikowanego na portalu goal.pl, w dniu 27.10.2025 r.:

1) Jakoby zwolnienie trenera Krzysztofa Brede było spowodowane „scysją pomiędzy najważniejszymi ludźmi w klubie”. Zwolnienie trenera Krzysztofa Brede było motywowane wyłącznie pogarszającymi się wynikami sportowymi drużyny.

2) Jakoby trener Dawid Plizga został zatrudniony w sztabie na podstawie znajomości z Prezesem Krzysztofem Sałajczykiem. Kandydatura trenera Dawida Plizgi została zaakceptowana przed rozpoczęciem letniego okresu przygotowawczego przez trenera Krzysztofa Brede. Jego zatrudnienie wynikało natomiast z konieczności zapełnienie wakatu, powstałego z powodu zwiększonej ilości obowiązków w Akademii Podbeskidzia u dotychczasowego asystenta – Pana Dariusza Kołodzieja.

3) Jakoby pion sportowy Klubu był odpowiedzialny za brak pozyskania nowego napastnika oraz bocznego obrońcy w oknie transferowym. Trener Krzysztof Brede sam nie wyrażał chęci pozyskania nowego napastnika oraz bocznego obrońcy, uważając zabezpieczenie tej pozycji za wystarczające. Wszystkie letnie ruchy transferowe lub ich brak, odbywały się za pełną aprobatą trenera Krzysztofa Brede.

4) Jakoby umowa z firmą Piotr-Plast. PHU Sortownia Surowców Wtórnych. Figura P. została rozwiązana. Umowa nie została rozwiązana, a jedynie doszło do renegocjacji jej warunków. Aktualnie firma działa przy Klubie jako Biznes Partner i wciąż jest przez nią wynajmowana loża na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej. Dodatkowo właściciel firmy Piotr Figura pełni role Przyjaciela Akademii Podbeskidzia, a także oferuje pomoc przy szeroko pojętej organizacji dnia meczowego.