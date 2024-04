PressFocus/ Mateusz Sobczak Na zdjęciu: Zagłębie Sosnowiec - GKS Katowice

Zagłębie Sosnowiec w poniedziałek wysoko przegrało z GKS-em Katowice

Klub obrał kurs na spadek i nie robi nic, by zmienić swoja sytuację

Na ArcelorMittal Park mają kolejny problem – ważna postać zrezygnowała z pracy

I Liga. Zagłębie Sosnowiec krok bliżej spadku. Prezes ma dosyć

Zagłębie Sosnowiec w poniedziałek zostało rozbite przez GKS Katowice. Drużyna “prowadzona” przez Aleksandra Chackiewicza przegrała 0:4 i po 25 spotkaniach ma na koncie tylko 13 punktów. Po meczu szkoleniowiec gospodarzy stwierdził, że “zawodnicy sami ustalili strategię” na ten mecz. Spadek z Fortuna 1. Ligi wydaje się oczywistym scenariuszem.

Sytuacja sosnowiczan jest coraz gorsza. Na pewno nie poprawi jej decyzja prezesa klubu. Twitterowy profil 1LigaRoom poinformował, że Arkadiusz Aleksander zrezygnował z pełnionej przez siebie funkcji. Te doniesienia potwierdził Samuel Szczygielski z portalu Meczyki.pl.

Wszystko wskazuje na to, że Zagłębie niejako jest już pogodzone ze spadkiem. Strata do bezpiecznej lokaty wynosi aż 12 punktów, natomiast do rozegrania zostało jeszcze dziewięć meczów. Oczywiście matematyczne szanse ciągle istnieją, ale nastawienie zawodników i trenera, a także władz klubu wskazuje na zupełnie co innego.

Zobacz także: Cracovia zmienia pion sportowy. Nowy dyrektor skautingu i kolejny ruchy w drodze