Cracovia przechodzi przez kolejne etapy zmian w klubie. Nowym dyrektorem skautingu został Jarosław Gambal, ostatnio skaut Rakowa Częstochowa. Z naszych informacji wynika, że na stanowisko dyrektora technicznego zostanie przesunięty Filip Trubalski. Do Krakowa szykuje się też powrót fizjoterapeuty. A co z posadą trenera Jacka Zielińskiego?

Krzysztof Porebski / PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Dróżdż i Jacek Zieliński

Wygląda na to, że Cracovia w najbliższej przyszłości będzie radziła sobie bez dyrektora sportowego

Nie oznacza to jednak zmian w pionie sportowym klubu. “Pasy” właśnie ogłosiły nowego dyrektora skautingu, a według naszych informacji wkrótce dyrektorem technicznym zostanie Filip Trubalski

Jak wygląda przyszłość trenera Jacka Zielińskiego?

Cracovia w procesie zmian

Zimą po długim procesie rekrutacyjnym nowym prezesem Cracovii został Mateusz Dróżdż. Były prezes m.in. Zagłębia Lubin i Widzewa Łódź zapowiedział, że klub musi zmienić swoją strukturę organizacyjną. Zresztą zmiany był czymś koniecznym, bo dotychczas śp. Janusz Filipiak zarządzał klubem w modelu jednowładczym – to przez niego przechodziła zdecydowana większość procesów w Cracovii. Po śmierci profesora trzeba było poukładać klub od nowa.

Dróżdż kilka dni po nominacji zapowiadał na naszych łamach przeobrażenie Cracovii. Mówił wtedy tak:

W top 3 rzeczy, które w Cracovii nie działały, umieściłby pan…

Strukturę organizacyjną, komunikację, strategię pionu sportowego z jasno określonymi regułami, których nie będziemy łamać. Decyzyjność będzie głównie na moich barkach, ale ściągamy do klubu specjalistów do różnych działów, by oni też podejmowali decyzje w zakresie swoich obowiązków.

Czyli z jednowładztwa przechodzicie na model korporacyjny.

Z jednej strony tak, ale pamiętajmy, że piłka nożna nigdy nie będzie korporacją. Staramy się stworzyć podobne zarządzanie, jakie jest w Lechu Poznań. To nigdy nie będzie tak, że skopiujemy 1:1, ale inspirację można znaleźć. Generalnie uważam, że ja jako prawnik mam jakieś doświadczenie w zarządzaniu, ale jeśli chodzi o oglądanie piłkarzy, są ludzie mądrzejsi ode mnie. Potrafię coś zaobserwować, ale nie jestem w tym obszarze specjalistą, by wydawać pieniądze w sposób łatwy. I po to właśnie są dyrektorzy, by pilnowali wytycznych, pewnej strategii. Nieco upraszczając – czym się ma różnić dyrektor sportowy od powiedzmy dyrektora marketingu? Oni są fachowcami w swoich dziedzinach i ja, jako prezes, mogę coś zasugerować, ale oni muszą wiedzieć, co robią. W polskim zarządzaniu wytworzyliśmy taki model, że prezes wie wszystko najlepiej. A nie zawsze tak jest.

Od tego czasu z klubem rozstał się m.in. dotychczasowy dyrektor sportowy Stefan Majewski. Nową rzeczniczką Cracovii została z kolei Marzena Młynarska-Warwas. Zmiany dotknęły również sekcji hokeja “Pasów”.

Nowy pion sportowy Cracovii

Nieuniknione zmiany zaszły również w pionie sportowym Cracovii. Zimowe okno transferowe dopięli we dwójkę wspomniany Dróżdż oraz Filip Trubalski, który był wicedyrektorem sportowym i przygotowywał zimowe okno jeszcze we współpracy z Majewskim.

Nowy prezes zapowiedział jednak, że wiosną dojdzie do kolejnych roszad w pionie sportowym. I to faktycznie się dzieje. Dzisiaj Cracovia poinformowała, że nowym dyrektorem Jarosław Gambal, ostatnio skaut Rakowa Częstochowa, wcześniej koordynator pionu sportowego Zagłębia Lubin. Wcześniej w połowie lutego szefem akademii został Jakub Popielarz.

Z tego co słyszymy – to jednak nie koniec. Wspomniany Trubalski ma zostać przesunięty na stanowisko dyrektora technicznego. Póki co nie jest planowane ponowne utworzenie stanowiska dyrektora sportowego. Zatem wiele wskazuje na to, że kluczowe decyzje sportowe będzie podejmować ostatecznie Dróżdż. Podział obowiązków będzie zatem jasny – Gambal ma zająć się ze skautami poszukiwaniem piłkarzy, Trubalski ma koordynować działanie pionu sportowego i zajmować się kwestiami technicznymi (negocjacje, kontakt z rynkiem, dopinanie umów), a na końcu tego łańcucha ma stać Dróżdż.

Mówiło się, że Cracovia będzie poszukiwać też dyrektora sportowego, ale wygląda na to, że Dróżdż na ten moment nie czuje potrzeby zatrudniania kolejnej osoby w tym pionie.

Powrót fizjoterapeuty do Cracovii

To jednak nie koniec ruchów personalnych przy ul. Kałuży. Jak słyszymy – do klubu wróci Dominik Kożuch. To fizjoterapeuta, który Od 2011 roku pracował w Cracovii. Najpierw jako członek sztabu zespołu rezerw, a od 2014 roku był fizjoterapeutą pierwszej drużyny. Z Cracovią rozstał się we wrześniu 2020 roku.

Kożuch prowadzi swój gabinet fizjoterapii Orto-Sport i współpracowali z nim w ostatnich czasie niektórzy gracze “Pasów”. Ale z naszych informacji wynika, że wkrótce formalnie powróci on do sztabu medycznego krakowskiej drużyny.

Gorąca posada Jacka Zielińskiego?

Pod znakiem zapytania stoi też przyszłość Jacka Zielińskiego. Nie jest tajemnicą, że wygasający w czerwcu kontrakt trenera “Pasów” nie zostanie przedłużony. Taki komunikat trafił też do pierwszej drużyny. Ciekawie zapowiadają się jednak zbliżające się tygodnie.

Sytuacja krakowskiego zespołu w Ekstraklasie nie jest dobra. “Pasy” mają 28 punktów na koncie i ich przewaga nad strefą spadkową wynosi tylko cztery oczka. W najbliższy piątek zmierzą się z ŁKS-em Łódź, a później czeka ich prawdziwa ścieżka zdrowia – wyjazd do Białegostoku, wyjazd do Poznania, wyjazd do Wrocławia, po drodze mecze z Puszczą i Górnikiem u siebie, wyjazd do Rakowa…

Strata punktów z ŁKS-em może okazać się zatem opłakana w skutkach. Dlatego przy ul. Kałuży nie zasypują gruszek w popiele. Czy z łodzianami Zieliński gra o posadę? To pewnie zbyt daleko idący wniosek. Ale w przypadku porażki Cracovia może wdrożyć plan awaryjny. Według informacji portalu WP/SportoweFakty mocnym kandydatem do objęcia “Pasów” po sezonie jest Dawid Szulczek, któremu wygasa kontrakt z Wartą po sezonie. Mateusz Janiak z Kanału Sportowego wspominał kandydaturę Mariusza Misiury ze Znicza Pruszków.

Obaj trenerzy mogą być latem gorącym kąskiem na rynku trenerskim, natomiast Cracovia nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie przyszłości. Powód? Być może jeszcze w kwietniu będzie musiała wdrożyć jeszcze plan awaryjny. Mówi się m.in. o tym, że klub mógłby odsunąć Zielińskiego od prowadzenia drużyny, ściągnąć nowego trenera, który dostałby kontrakt do końca sezonu z opcją przedłużenia go w przypadku utrzymania w Ekstraklasie.

Kibice Cracovii w mediach społecznościowych wspominali też kandydaturę Goncalo Feio, który odszedł niedawno z pierwszoligowego Motoru Lublin. Z naszych informacji wynika, że władze “Pasów” odrzuciły ten pomysł i Portugalczyk nie jest brany pod uwagę przy roszadach trenerskich w klubie.