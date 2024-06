PressFocus Na zdjęciu: Olaf Kobacki

Olaf Kobacki trafi do Sheffield Wednesday

Olaf Kobacki to z pewnością jeden z najbardziej wyróżniających się na poziomie Betclic 1. ligi piłkarzy w minionym sezonie. Skrzydłowy Arki Gdynia w 37 spotkaniach zdobył aż 16 goli i zanotował 7 asyst. Mimo tak dobrej indywidualnej formy jego klub jednak otarł się tylko o awans do PKO Ekstraklasy i kolejny sezon znów spędzi na zapleczu elity.

Od początku wiadomym jednak było, że 22-letni ofensywny piłkarz zasłużył na sportowy awans i powinien zagrać przynajmniej ligę wyżej. Teraz okazuje się, że jego potencjał został dostrzeżony przez skautów, ale wcale nie chodzi o kluby z naszej ligi, a z Wysp Brytyjskich. Jak przekazał Jakub Seweryn ze “Sport.pl”, a potwierdził Piotr Koźmiński z “WP Sportowe Fakty”, Kobacki trafi do jednego z zespołów Championship.

Chodzi mianowicie o ekipę Sheffield Wednesday. W ostatnim sezonie zespół ten zajął 20. miejsce w tabeli i ledwo co zdołał utrzymać się w lidze. Wydaje się więc, że to dobre miejsce dla rozwoju dla piłkarza, który swego czasu był już w juniorskich zespołach Atalanty Bergamo. Według informacji Koźmińskiego, Arka ma na tym ruchu zarobić, bowiem jest to transfer definitywny. Serwis “Transfermarkt” wycenia Polaka na 550 tysięcy euro.

Czytaj więcej: Real wycenił swoją gwiazdę. Wiadomo, ile oczekuje za transfer tego lata