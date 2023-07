Wysoka wygrana Odry Opole. Błąd nowego bramkarza Resovii [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Czaplinski

Odra Opole pokonała Resovię Rzeszów 3:0 w meczu 2. kolejki Fortuna 1. Ligi

Podopieczni Adama Noconia objęli prowadzenie w ligowej tabeli

Fatalny błąd przy jednej z bramek popełnił Michał Gliwa, nowy bramkarz Resovii

Odra Opole 3:0 Resovia Rzeszów. Rozsypana defensywa przyjezdnych

Odra Opole skutecznie uporała się z kolejną rzeszowską drużyną. Podopieczni Adama Noconia w niedzielę (30 lipca) pokonali 3:0 Resovię, a przed tygodniem rozprawili się ze Stalą Rzeszów 5:2.

Gospodarze prowadzenie objęli w 53. minucie, gdy na listę strzelców wpisał się Dawid Czapliński. Wówczas nowy golkiper Resovii, Michał Gliwa, nie porozumiał się z kolegą z drużyny i wypuścił piłkę z rąk. Chwilę później zespół Resovii Rzeszów musiał liczyć się z grą w osłabieniu, bo drugą żółtą kartkę otrzymał Kornel Osyra.

Zawiodła komunikacja w zespole gości i Odra Opole otwiera wynik meczu



👉 Odra Opole – Resovia Rzeszów 1️⃣:0️⃣



#fortuna1liga #ODRRES pic.twitter.com/jirPF2Q92C — Polsat Sport (@polsatsport) July 30, 2023

W osłabieniu przyjezdni nie mieli zbyt wiele do powiedzenia. Jednak na tablicy wyników długo utrzymywał się rezultat 0:0. To zmieniło się w 80. minucie, kiedy do siatki trafił Makuszewski. Ponadto w samej końcówce z obroną podopiecznych Mirosława Hajdy zabawił się Borja Galan, który ustalił wynik meczu na 3:0.