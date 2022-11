PressFocus Na zdjęciu: Władysław Nowak

Jak informuje serwis Transfery.info prezes Wisły Kraków Władysław Nowak wkrótce zrezygnuje z pełnionej funkcji z powodu braku współpracy pomiędzy tercetem współwłaścicielskim.

Władysław Nowak zrezygnuje z funkcji prezesa Wisły Kraków

Taką informację przekazał serwis Transfery.info

Wokół Białej Gwiazdy panuje gęsta atmosfera

Władysław Nowak odejdzie z Wisły Kraków

Wisła Kraków po dość sensacyjnym spadku z PKO Ekstraklasy liczyła na szybki powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Po całkiem dobrych wynikach z początku sezonu mogło się wydawać, że tak właśnie się stanie. Tymczasem nie najlepsza gra odzwierciedliła wyniki w dalszej części rozgrywek.

Biała Gwiazda po osiemnastu kolejkach Fortuna 1 Ligi zajmuje dopiero dziesiątą lokatę ze stratą czterech punktów do miejsca pozwalającego grać w barażach o awans. Wyniki poniżej oczekiwań sprawiły, że kilka tygodni temu byliśmy świadkami zmiany na ławce trenerskiej, a Jerzego Brzęczka zastąpił Radosław Sobolewski.

Jednak według informacji zebranych przez Transfery.info w krakowskiej Wiśle może niebawem dojść do kolejnych roszad. Ze stanowiska prezesa Białej Gwiazdy ma bowiem zrezygnować Władysław Nowak. Biznesmen w klubie pojawił się latem i liczył, że pomoże Wiśle w powrocie na szczyt.

Tak się jednak nie stało. Decyzja Władysława Nowaka ma być podyktowana brakiem współpracy między tercetem współwłaścicielskim, a także nie najlepszą atmosferą panującą wokół klubu i jest to wyłącznie jego decyzja.

Od pewnego czasu mówi się, że w Wiśle może dojść także do zmiany właścicielskich. Choć rozmowy są prowadzone w tym kierunku to jednak nie ma żadnych konkretnych informacji sugerujących, że mogłoby dojść do tego już w najbliższym czasie.

Zobacz również: Boniek zdradził swoich faworytów do złota w Katarze