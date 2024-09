fot. Pressfocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Warta anulowała zamówienie na bilety

Rozgrywki pierwszej ligi wracają po przerwie reprezentacyjnej. W piątek Wisła Kraków podejmie na własnym terenie Wartę Poznań. Po odpadnięciu z europejskich pucharów Biała Gwiazda może w pełni skupić się na rywalizacji na krajowym podwórku. Do piątkowego starcia przystąpi jako wyraźny faworyt, bowiem Warta od początku sezonu rozczarowuje, a w ośmiu meczach uzbierała zaledwie pięć punktów. Ponadto od czterech kolejek czeka na wygraną, notując w tym czasie trzy porażki i remis.

We wtorek Wisła Kraków wydała zaskakujący komunikat. Mecz 9. kolejki Betclic 1. Ligi odbędzie się bez udziału kibiców gości. Dlaczego? Z informacji krakowskiego klubu wynika, że Warta Poznań anulowała zamówienie na 50 biletów złożone przed tygodniem.

[ɪɴғᴏʀᴍᴀᴄᴊᴀ]



Kibice Warty nie wezmą udziału w piątkowym meczu rozgrywanym przy R22. Zamówienie na 50 biletów upoważniających do wejścia na sektor gości – złożone przez klub z Poznania 3 września – zostało anulowane. pic.twitter.com/R8wkOCbrFT — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) September 10, 2024

Najprawdopodobniej jest to pokłosie protestu narzuconego rok temu na Wisłę Kraków. Kolejne kluby konsekwentnie odmawiają przyjęcia jej kibiców na własnych obiektach, a także wyjazdów na mecze w Krakowie. Ostatnio fani Białej Gwiazdy mieli okazję dopingować swoją drużynę podczas wyjazdowego spotkania z Kotwicą Kołobrzeg. Wydawało się, że sytuacja będzie stopniowo łagodnieć, co sugerowało również zamówienie złożone przez Wartę Poznań. Anulowanie go oznacza natomiast, że protest może trwać w najlepsze.

Mecz Wisła Kraków – Warta Poznań rozpocznie się w piątek 13 września o godzinie 20:30.