Wisła Kraków od tąpnięcia zaczęła nowy tydzień. Sternicy 13-krotnych mistrzów zgodził się na przyjęcie rezygnacji Jerzego Brzęczka. Jego miejsce zajął dotychczasowy asystent Radosław Sobolewski. Tymczasem nowe wieści na temat kompletowania sztabu szkoleniowego przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk.

Wisła Kraków jest w trakcie kompletowania sztabu szkoleniowego

Dziennikarz Tomasz Włodarczyk przekazał, że asystentem Radosława Sobolewskiego ma zostać Bogdan Zając

49-latek dał się zapamiętać z bardzo nieudanej przygody z Jagiellonia Białystok

Bogdan Zając ma dołączyć do sztabu Wisły

Wisła Kraków miała jasny cel na trwający sezon. Biała Gwiazda ma wywalczyć awans do PKO Ekstraklasy. Na razie krakowski team jest od tego celu daleko, zajmując w tabeli Fortuna 1 Ligi dopiero 10. miejsce. Niemniej tabela jest tak spłaszczona, że do strefy barażowe wiślacy tracą tylko oczko, a do lidera rozgrywek osiem punktów.

Dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl przekazał natomiast, że wkrótce do klubu z Krakowa ma trafić nowy asystent trenera. Ma nim zostać Bogdan Zając, mający za sobą zebrane doświadczenia w Jagiellonii Białystok, czy KKS Kalisz.

“Radosław Sobolewski będzie miał nowego asystenta, który doskonale zna Wisłę Kraków. Do sztabu „Białej Gwiazdy” ma dołączyć Bogdan Zając” – napisał żurnalista na Twitterze.

W najbliższy piątek wiślacy w roli gospodarza zmierzą się z ŁKS-em. Podopieczni Radosława Sobolewskiego będą starać się odnieść szóste zwycięstwo w sezonie. Tydzień później rywalem Wisły będzie z kolei Bruk-Bet Termalica.

