W 14. kolejce Betclic 1. Ligi doszło do starcia Wisła Płock - Wisła Kraków. Niestety, po meczu nie mówiło się wyłącznie o tym, co działo się na boisku. Kibice gospodarzy zaprezentowali się z fatalnej strony.

Artur Kraszewski / PressFocus, Marcin Mistera (X) Na zdjęciu: Wisła Płock

Wisła Płock nie uniknie kary

Wisła Płock w hitowym spotkaniu 14. kolejki przegrała z Wisłą Kraków 1:3, chociaż odo 71. minuty Biała Gwiazda musiała radzić sobie w osłabieniu. Na dodatek pod koniec meczu kibice gospodarzy zaprezentowali się z najgorszej możliwej strony. Zachowanie fanów Nafciarzy mogło doprowadzić do tragedii.

Skrót meczu Wisła Płock – Wisła Kraków 1:3

W końcowej fazie spotkania sympatycy płocczan postanowili skorzystać z pirotechniki. Jednak zrobili to na tyle nieumiejętnie, że fajerwerki nie tylko poleciały w górę, ale także w stronę trybuny VIP. – Dostałem w plecy. Byłem na meczu. Dziecko dostało obok mnie w twarz. Skandal niesamowity – napisał użytkownik Marcin IV na portalu X.

Tak wyglądały wspomniane wydarzenia z perspektywy trybun:

– Ze stadionu uciekały dwie osoby dorosłe i jedno dziecko. Wyglądało na to, że dziecko ma poparzoną twarz. Wprost ze stadionu udały się do szpitala – możemy przeczytać w tekście Mateusza Migi z TVP Sport, który opisuje to, co działo się w Płocku.

Jak zareagują władze ligi? Wisła Płock powinna spodziewać się nie tylko zamknięcia przynajmniej jednej z trybun, ale także konkretnej kary finansowej.