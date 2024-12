Nabytek Wisły Kraków wykorzystał szansę. Rośnie rywal dla Zwolińskiego?

Frederico Duarte we wtorkowym meczu Pucharu Polski strzelił dwa gole Polonii Warszawa. Mariusz Jop dostrzega w nim konkurenta dla Łukasza Zwolińskiego i Angela Rodado.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła ma potrzebne wzmocnienie ataku?

Wisła Kraków we wtorek odpadła z Pucharu Polski. Po dogrywce okazała się słabsza od Polonii Warszawa, przegrywając 2-3. Jednym z niewielu jasnych punktów Białej Gwiazdy okazał się Frederico Duarte, który do tej pory nie otrzymywał zbyt wielu okazji do gry. W stolicy wykorzystał swoją szansę, dwukrotnie wpisując się na listę strzelców. Oba jego trafienia były bardzo urodziwe i wymagały dużych umiejętności.

Duarte do tej pory był określany raczej mianem niewypału transferowego. Teraz narracja się zmienia, a nowy zawodnik Wisły spróbuje podtrzymać dobrą passę. Mariusz Jop przyznaje, że Duarte może być konkurencją dla Łukasza Zwolińskiego czy Angela Rodado w ataku. Zdradza także, że nie widzi go na skrzydle, lecz bliżej pola karnego rywali.

– Mówiłem już wcześniej, że jeśli Rodado traktujemy jako „dziesiątkę”, to na pozycji „dziewięć” konkurencja jest mniejsza. W treningu Duarte był próbowany na pozycji numer „dziewięć” i wyglądał obiecująco. Dlatego zdecydowałem się na to, żeby od początku zagrał w Pucharze Polski. Myślę, że zyskaliśmy zawodnika na tę pozycję, bo na skrzydle ta konkurencja jest dużo większa.

– Wysłał pozytywny sygnał, bo też trzeba powiedzieć, że poza bramkami bardzo dużo pracował dla zespołu. Przebiegł ponad 15 kilometrów we wtorkowym spotkaniu, więc prócz tego, że strzelił dwie ładne bramki, to też pracą pokazał, że można na niego liczyć. Cieszę się, że jest zawodnik, który będzie teraz mocno pukał do pierwszej jedenastki – przyznaje Jop, cytowany przez “Gazetę Krakowską”