Od 1 sierpnia prezesem Wisły Kraków jest Władysław Nowak, do którego należy również niewielki procent udziałów w klubie. Nie wyklucza on jednak zwiększenia swojego zaangażowania klub.

Władysław Nowak, do którego należy 3,75% udziałów w Wiśle Kraków, nie wyklucza zwiększenia swojego zaangażowania

Prezes Wisły zapowiedział rozmowy w tej sprawie z trójką obecnych właścicieli

Wisła Kraków zajmuje obecnie fotel lidera 1 Ligi

Możliwe zmiany właścicielskie w Wiśle

Aktualnie większość udziałów należy do trio: Jakub Błaszczykowski, Tomasz Jażdżyński i Jarosław Królewski. Każdy z nich posiada po prawie 27% udziałów. Od grudnia ubiegłego roku część udziałów należy również do Władysława Nowaka, Adama Adamczyka i Adama Łanoszki – po 3,75%. Pierwsza dwójka to wspólnicy w firmie Nowak-Mosty, która jest również jednym ze sponsorów klubu.

Nowak, który w środę spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej, przyznał, że jego zaangażowanie w klub może być jeszcze większe. – Mam 3,75 procent udziałów. Są ubytki w budżecie. We wrześniu spotkamy się z właścicielami i jeśli ktoś nie będzie chciał się angażować dalej, aby zasypać lukę, to ja i mój wspólnik jesteśmy gotowi odkupić udziały – powiedział Nowak, cytowany przez dziennikarza Polskiej Agencji Prasowej Grzegorza Wojtowicza. Prezes Wisły dodał również, że nie prowadził w tej sprawie rozmów z Tomaszem Jażdżyńskim.

Wisła Kraków prowadzi obecnie w tabeli 1 Ligi. Biała Gwiazda w siedmiu dotychczasowych kolejkach zapisała na swoim koncie 17 punktów i o jeden punkt wyprzedza ŁKS Łódź. Swoją przewagę będzie starała się powiększyć już w piątek, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Chrobrym Głogów.

