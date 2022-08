Pressfocus Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

W sobotę Wisła Kraków potwierdziła oficjalnie transfer, o którym mówiło się już od dłuższego czasu. Nowym zawodnikiem Białej Gwiazdy został Angel Rodado. Hiszpan podpisał kontrakt do końca czerwca 2025 roku.

Celem Wisły Kraków jest szybki powrót do Ekstraklasy, do czego klub potrzebował odpowiednich wzmocnień

Latem spadkowicz przeprowadził aż dziewięć transferów, a w sobotę potwierdzony został kolejny

Biała Gwiazda sprowadziła Angela Rodado, który podpisał kontrakt do końca czerwca 2025 roku

Napastnik z doświadczeniem w Barcy wylądował w Krakowie

Już od ponad tygodnia w kuluarach mówiło się o tym, że Wisła Kraków jest bliska pozyskania nowego napastnika. Pytano o to na konferencji prasowej przed meczem ze Skrą Częstochowa również Jerzego Brzęczka. Wówczas szkoleniowiec Białej Gwiazdy nie mógł jeszcze niczego potwierdził, gdyż operacja przedłużała się.

W sobotę klub poinformował już w oficjalnym komunikacie o pozyskaniu Angela Rodado, który dołączył do Wisły z hiszpańskiej Ibizy. Napastnik podpisał kontrakt do końca czerwca 2025 roku. Zgodnie z informacjami Piotra Koźmińskiego, klub uiści za niego opłatę dopiero po wywalczeniu awansu do Ekstraklasy, który jest głównym celem na ten sezon.

Linia ataku Wisły Kraków została wzmocniona przez Ángela Rodado. Hiszpański napastnik, który dołącza do drużyny dowodzonej przez trenera Jerzego Brzęczka, podpisał z Białą Gwiazdą kontrakt obowiązujący do 30.06.2025 roku 🔥 Pᴏᴡᴏᴅᴢᴇɴɪᴀ! 🔵⚪️🔴



▶️ https://t.co/lJqkntakhi pic.twitter.com/wVl57b6fqc — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) August 20, 2022

W ubiegłym sezonie 25-latek był wypożyczony do rezerw FC Barcelony, w których w 24 meczach strzelił siedem goli. Hiszpan ma także za sobą krótki epizod w drugiej lidze hiszpańskiej. Jest to już 10 transfer Wisły Kraków w trakcie letniego okienka transferowego. Wcześniej klub zasilili m.in. Vullnet Basha, Michał Żyro, czy Igor Łasicki.