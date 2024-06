Wisła Kraków rozpocznie w poniedziałek przygotowania do kolejnego sezonu. Do tej pory pojawiały się jedynie komunikaty o rozstaniach z piłkarzami. Kibice wyczekują wzmocnień, a Jarosław Królewski zapowiedział dwa transfery.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła sprowadza dwóch Polaków

Wisła Kraków zakończyła sezon 2023/2024 rozczarowująco, bowiem nie wywalczyła awansu do Ekstraklasy. Mało tego, nie udało jej się nawet zająć miejsca w pierwszej szóstce, co umożliwiałoby grę w barażach. Biała Gwiazda w poniedziałek rozpocznie przygotowania do trzeciego kolejnego sezonu w pierwszej lidze. W ostatnich tygodniach zaszły w klubie spore zmiany, bowiem pożegnano dyrektora sportowego Kiko Ramireza oraz trenera Alberta Rude. Tego drugiego zastąpił Kazimierz Moskal. Pojawiło się również wiele komunikatów o rozstaniach z zawodnikami, choćby Szymonem Sobczakiem, Michałem Żyro czy Davidem Juncą.

Kibice z niecierpliwością wyczekują pierwszych wzmocnień. W mediach pojawiła się informacja, że do Wisły przymierzany jest Dominik Kun, lecz prezes Jarosław Królewski szybko ją zdementował. Zapowiedział natomiast, że w ciągu najbliższego tygodnia Biała Gwiazda powinna ogłosić dwa transfery. Dodał, że będą to polscy zawodnicy.

Wchodzimy w okres, w którym każdym piłkarzem będzie się interesować Wisła Kraków – tak działają agenci. Takie życie. W najbliższym tygodniu ogłosimy pewnie 2 nazwiska. Staramy się działać spokojnie i precyzyjnie w tym oknie. Pozdrawiam — Jaroslaw Krolewski (@jarokrolewski) June 16, 2024

Personalia potencjalnych nabytków Wisły nie są jeszcze znane. Dziennikarz “Meczyków” Dawid Dobrasz przekonuje, że o krok od przenosin do Krakowa jest OIivier Sukiennicki. Pomocnik Stali Stalowa Wola ma przejść testy medyczne, po których podpisze kontrakt z Białą Gwiazdą. Te doniesienia nie zostały już jednak jakkolwiek zweryfikowane przez Królewskiego.