Wisła na sprzedaż?! Rozpoczynają się sensacyjne rozmowy

Wisła może zostać przejęta przez Wojciecha Kwietnia

Wisła Kraków z pewnością nie może być zadowolona z dotychczasowych wyników w tym sezonie. Biała Gwiazda przed obecnymi rozgrywkami liczyła na to, że po ostatnich sezonach spędzonych w Betclic 1. lidze, tym razem uda się już awansować do PKO Ekstraklasy i powrócić na zasłużone miejsce. Po rundzie jesiennej wydaje się jednak, że będzie o to trudno w obecnej kampanii, bowiem zespół Mariusza Jopa traci do miejsc gwarantujących bezpośredni awans 10 punków, a w barażach bywa różnie.

Niemniej wiele ciekawego dzieje się poza boiskiem. Ostatnio Jarosław Królewski pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem ze spotkania z Wojciechem Kwietniem, jednym z najbogatszych Polaków oraz głównym sponsorem Wieczystej Kraków. Wydawać mogłoby się, że to normalna rozmowa dwóch znajomych, ale według informacji przekazanych przez Bartosza Karcza z “Gazety Karkowskiej” na stole leży możliwość przejęcia Wisły Kraków przez Kwietnia.

Temat ten pojawiał się w przestrzeni publicznej już kilka razy, ale tym razem poczynione już zostały pierwsze kroki ws. urealnienia tej wizji. Jak czytamy w “Gazecie Karkowskiej”, wkrótce nad dokumentami ws. przejęcia Wisły Kraków usiąść mają prawnicy Wojciecha Kwietnia oraz Jarosława Królewskiego, co oznacza, że temat sprzedaży Białej Gwiazdy jest realny i prawdopodobny.

