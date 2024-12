Wisła Kraków podjęła decyzję ws. trenera. Jest oficjalny komunikat klubu

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Mariusz Jop z nowym kontraktem

Wisła Kraków oficjalnie ogłosiła, że Mariusz Jop pozostanie trenerem na dłużej. Nowy kontrakt 46-letniego szkoleniowca obowiązywać będzie do końca czerwca 2026 roku. Przypomnijmy, że objął on stery drużyny we wrześniu tego roku, szybko doprowadzając do odbudowy formy zespołu.

Pod wodzą Jopa piłkarze Białej Gwiazdy rozegrali dotychczas 14 oficjalnych spotkań, notując w tym czasie osiem zwycięstw, trzy remisy oraz trzy porażek. Drużyna zdobyła w tym czasie aż 30 bramek, tracąc zaledwie 14. Decyzja o przedłużeniu współpracy to wyraz zaufania władz klubu do trenera.

Jop po zakończeniu piłkarskiej kariery prowadził młodzieżowy zespół Wisły, a potem był asystentem w Jagiellonii Białystok i reprezentacji Polski do lat. Pierwszą okazję do samodzielnego poprowadzenia pierwszego zespołu z Krakowa otrzymał w grudniu 2023 roku, przejmując drużynę po odejściu Radosława Sobolewskiego. Podczas tymczasowej misji Jopa Wisła rozegrała trzy spotkania ligowe.

Na stanowisko pierwszego trenera Białej Gwiazdy powrócił 24 września 2024 roku. Wówczas objął stery zespołu po Kazimierza Moskala. Obecnie Wisła zajmuje siódmą lokatę w Betclic 1. Lidze z dorobkiem 30 punktów. 15 lutego 13-krotni mistrzowie Polski podejmą Znicza Pruszków w 20. kolejce.