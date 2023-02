PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Z wielką przyjemnością informujemy, że od 13 lutego, co poniedziałek o godzinie 15:00 na kanale Goal.pl na YouTube będziemy transmitować na żywo program Studio Reymonta, który jak się możecie domyślić, będzie poświęcony Wiśle Kraków. Już dziś zapraszamy na pierwszy odcinek!

Wisła Kraków jest jednym z największych polskich klubów piłkarskich. Ma rzesze kibiców, którzy często pytali o program specjalny na temat klubu. Biorąc pod uwagę, że nasza redakcja mieści się w Krakowie, a nasi współpracownicy są świetnie zorientowani w sprawach klubu, postanowiliśmy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. 13 lutego na kanale Goal.pl na YouTube debiutujemy z programem Studio Reymonta.

Prowadzącym będzie znany i lubiany dziennikarz Marcin Ryszka, który od wielu miesięcy współpracuje z Goal.pl, prowadząc między innymi program Oko w oko z Marcinem Ryszką. Marcin jest także kapitanem Wisły Kraków w blind footballu. W pierwszym odcinku będzie gościł Bartosza Karcza z “Gazety Krakowskiej” i Michała Knurę z “LoveKrakow.pl”. Oczywiście trzecim i zarazem najważniejszym gościem będzie czat, czyli nasi widzowie. Serdecznie zapraszamy!

News dla kibiców @WislaKrakowSA co poniedziałek o godzinie 15:00 na @goalpl Program studio Reymonta którego mam przyjemność być prowadzącym. dzisiaj pierwszy odcinek, a moimi gośćmi będą Bartek Karcz i @MichalKnura 🎙️ 3 gość to znany i lubiany #twittertsw zapraszam — Marcin Ryszka (@ryszkamarcin) February 13, 2023

– Cieszę się bardzo że będę miał okazję prowadzić program o Wiśle Kraków. Z jednej strony jest ekscytacja, z drugiej wiem że to spore wyzwanie, bo nie ma chyba bardziej wymagających kibiców niż fani Wisły. Mój pomysł na ten format wygląda tak, że będę jedynym prowadzącym, ze mną pojawią się zwykle dwaj goście, a trzecim będzie oczywiście czat, który pewnie często sprawi, w którym kierunku pójdzie dyskusja. Czasami możecie się spodziewać gościa specjalnego – zdradza Marcin Ryszka.

– W pierwszych odcinkach będą ze mną krakowscy dziennikarze którzy pracują na co dzień przy Wiśle Kraków, natomiast im dalej w sezon chciałbym aby w programie brali również udział kibice, którzy niejednokrotnie posiadają wiedzę jak wytrawni piłkarscy eksperci. Mam nadzieję, że nasz projekt odbije się szerokim echem i co jakiś czas do programu wpadnie również któryś z piłkarzy Wisły. Z wieloma znam się osobiście, wiem że to chłopaki, którzy na pewno świetnie wypadliby w takim formacie – dodaje prowadzący Studio Reymonta.

– Każdy z was może zaangażować się w program. Podrzucajcie propozycje tematów, uwagi, zażalenia, pod #studioreymonta na Twitterze – zachęca na koniec Marcin Ryszka.