Mariusz Jop skomentował sparing Wisłą – Zoria

Mariusz Jop po starciu Wisła Kraków – Zoria

Wisła Kraków ma za sobą drugi mecz kontrolny w trakcie trwającej przerwy w rozgrywkach. 13-krotni mistrzowie Polski odnieśli zwycięstwo z Zorią Ługańsk (2:1). Tym samym krajowska ekipa zrehabilitowała się za przegraną z Podbeskidziem (1:2). Po środowej batalii wypowiedział się szkoleniowiec Wisły w rozmowie z portalem 365dniopilce.pl.

Wisła Kraków – sezon 2024/2025

– Kolejny proces przygotowań za nami. Zagraliśmy z rywalem o dużej jakości. Ważne było to, by podtrzymać intensywność w spotkaniu i sprawdzić w meczu te elementy, nad którymi pracowaliśmy. Jestem zadowolony ze sparingu, abstrahując od wyniku. Zespół dobrze pracował, wybiegał to, co miał wybiegać. W grze defensywnej było dużo pozytywów – przekonywał Mariusz Jop.

Opiekun ekipy z Krakowa jednocześnie przekazał, że ma już w głowie plan na wyjściowy skład Wisły na rundę wiosenną. Na ten temat też się wypowiedział. – Zarys w głowie jest. Tym bardziej że mamy w pamięci jesień i wiemy, który zawodnik, ile dawał zespołowi. Rywalizacja na kilku pozycjach jest mocna i to sprawa otwarta. Zawodnicy też to czują. Mając rywala na plecach, podnosi to jakość treningów i zespół na tym korzysta – mówił Jop.

Wisła pierwsze spotkanie w 2025 roku o punkty w Betclic 1. Lidze zagra 15 lutego. Zmierzy się wówczas u siebie ze Zniczem Pruszków. Mecz odbędzie się o godzinie 17:00. zanim jednak do tego dojdzie, to krakowianie mają do rozegrania jeszcze sparingi z Dukagjini i FK Lapi. Ponadto drużyna z Krakowa zmierzy się z Obołoniem Kijów.

