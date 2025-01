Mariusz Jop zabrał głos po sparingu. Wisła Kraków z kolejnym zwycięstwem

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła Kraków pokonuje Dukagjini Kline

Wisła Kraków przebywa obecnie na zgrupowaniu w Turcji. Piłkarze Mariusza Jopa przed wylotem na obóz przygotowawczy ograli Podbeskidzie Bielsko-Biała (2:1). Z kolei w Larze pokonali Zorię Ługańsk (2:1). W trzecim już sparingu uporali się z Dukagjini Klin (4:1). Dwie bramki zdobył Łukasz Zwoliński. Na listę strzelców wpisali się również Bartosz Jaroch i Tamas Kiss Po spotkaniu szkoleniowiec podsumował pierwszy tydzień zgrupowania.

Jop nie krył zadowolenia po rozegranym sparingu. Zwrócił uwagę na realizację założeń taktycznych w trakcie meczu, ale zaznaczył, że nie wszystko przebiegło idealnie. – Sporo było rzeczy, które wyglądały dobrze, ale były również takie, które trzeba poprawić. Musimy jednak brać też pod uwagę duże zmęczenie, co miało wpływ na niektóre elementy w naszej grze – stwierdził.

– Zespół, z którym graliśmy miał kilku zawodników z wysokimi umiejętnościami indywidualnymi. Nie było zatem łatwo wygrywać pojedynki z nimi. Czasami z kolei to my zbyt łatwo dawaliśmy się ogrywać, ale tak, jak mówiłem wcześniej – to też jest element, na który duży wpływ ma świeżość i agresywność. Sporo nas kosztowały obie połowy, jeśli chodzi o pracę fizyczną, ale to bardzo dobrze, szczególnie w tym okresie – dodał.

Biała Gwiazda ma do rozegrania dwa sparingi przed wznowieniem rozgrywek w Betclic 1. Lidze – z KF Llapi i Obolonem Kijów. Krakowianie po pierwszej części sezonu zajmują 7. miejsce. 15 lutego podejmą zespół Znicza Pruszków w ramach 20. kolejki.