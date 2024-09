Jarosław Królewski po meczu Wisły Kraków z Odrą Opole w studiu TVP Sport przeprosił za styl zwolnienia Kazimierza Moskala oraz Jarosława Krzoski. "Doprowadziłem do tego, że ktoś w tym tygodniu cierpiał" - powiedział ze łzami w oczach prezes Białej Gwiazdy.

PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Królewski przeprasza Moskala i Krzoskę! Ważne słowa prezesa Wisły Kraków

Wisła Kraków w ostatnich dniach przeszła sporą rewolucję. Z klubem w poniedziałek pożegnał się m.in. trener Kazimierz Moskal, a to wzbudziło wśród opinii publicznej ogromne zamieszanie oraz wywołało wiele głosów krytyki. Te kierowane były tylko w jedną stronę, Jarosława Królewskiego. Prezes Białej Gwiazdy zdecydował się, że na szkoleniowcu zmian nie koniec i postanowił pożegnać się także m.in. z legendarnym kierownikiem klubu – Jarosławem Krzoską.

Po kilku dniach od tych decyzji i po burzliwych debatach, artykułach i wypowiedziach, Królewski w studiu TVP Sport po wygranym przez Wisłę aż 5:0 meczu z Odrą Opole zdecydował się na bardzo zaskakujące słowa. Sternik drużyny z Reymonta ze łzami w oczach przeprosił Kazimierza Moskala oraz Jarosława Krzoskę za sposób komunikacji swojej decyzji. Jarosław Królewski ma bowiem do siebie żal za styl pożegnania dwóch zasłużonych dla klubu postaci, na co wyraźnie zwrócił uwagę.

– Chciałem bardzo serdecznie przeprosić Kazimierza Moskala, Jarosława Krzoskę oraz każdego, kto jest w tym klubie i dał mu dużo serca. Jeśli mój przekaz nie był odpowiedni, wynika to z moich ograniczeń wewnętrznych – powiedział prezes Wisły Kraków.

Bardzo ważny apel Jarosława Królewskiego ❗️ pic.twitter.com/31h9377YOF — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 27, 2024

– Niezależnie od tego, czy moje decyzje były racjonalne lub niepoprawne, nie czuję do końca radości z tego meczu. Chcąc nie chcąc, doprowadziłem do tego, że ktoś w tym tygodniu cierpiał. Mogłem to zaplanować na lepszym poziomie. Kaziu Moskal był moim idolem z boiska… Przepraszam – powiedział Jarosław Królewski w rozmowie z TVP Sport.

