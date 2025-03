Trwa rywalizacja w bramce Wisły. Na kogo postawi Jop?

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Patryk Letkiewicz

Broda czy Cziczkan? Trwa rywalizacja

Wisła Kraków w miniony weekend ograła Górnika Łęczna w dramatycznych okolicznościach. Mimo gry w osłabieniu udało jej się strzelić jedynego, zwycięskiego gola i zdobyć cenne trzy punkty. Wskoczyła na piąte miejsce w tabeli, ale to wciąż dla niej za mało – chce piąć się dalej, aby włączyć się jeszcze do walki o bezpośredni awans. W piątek zagra na wyjeździe z Miedzią Legnica, czyli kolejnym wymagającym przeciwnikiem, który również liczy na promocję do Ekstraklasy.

Podczas czwartkowej konferencji Mariusz Jop zdradził, jak wygląda sytuacja w drużynie po czerwonej kartce dla Patryka Letkiewicza. Młody bramkarz zdołał się już odbudować i mógł liczyć na wsparcie kolegów. Przeciwko Miedzi go zabraknie, a o miejsce w składzie rywalizują Kamil Broda oraz Anton Cziczkan. W drugiej połowie starcia z Górnikiem Łęczna Letkiewicza zastąpił ten pierwszy, który zaprezentował się bardzo dobrze, zachowując czyste konto. Kto w piątek stanie między słupkami?

– Patryk Letkiewicz wrócił do siebie, zespół pomógł mu się odbudować. W treningu wciąż pracuje bardzo sumiennie. Zarówno Kamil, jak i Anton rywalizują o pozycję w bramce. Są gotowi, aby stanąć między słupkami, ale decyzję poznają dopiero jutro – zdradził szkoleniowiec Wisły Kraków.

W tym sezonie już cała trójka miała okazję wystąpić. Pod koniec września do bramki wskoczył Letkiewicz, który do teraz utrzymał miejsce w pierwszym składzie.