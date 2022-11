fot. PressFocus Na zdjęciu: Władysław Nowak

Władysław Nowak nie będzie dłużej prezesem Wisły Kraków. W środę klub poinformował o jego rezygnacji.

Władysław Nowak został prezesem Wisły Kraków 1 sierpnia

Na tym stanowisku zastąpił Dawida Błaszczykowskiego, który odszedł po spadku z Ekstraklasy

W środę Nowak złożył rezygnację

Zamieszania w Wiśle Kraków ciąg dalszy

Dla Wisły Kraków 2022 rok jest jednym z najgorszych w całej historii. Po fatalnej rundzie wiosennej klub spadł z Ekstraklasy, a w pierwszej lidze również nie radzi sobie na miarę kadrowego potencjału. Po serii lepszych wyników “Biała Gwiazda” znalazła się w poważnym kryzysie, którego nie zażegnała nawet zmiana na ławce trenerskiej. Radosław Sobolewski nie był w stanie poprawić gry zespołu po zwolnieniu Jerzego Brzęczka.

Do poważnych zmian doszło również w klubowych gabinetach. Z Wisły Kraków odeszli Dawid Błaszczykowski oraz Maciej Bałaziński, a na stanowisko prezesa został powołany Władysław Nowak, który już wcześniej finansowo wspomagał klub.

W ostatnich miesiącach dochodziło jednak do licznych sporów wśród władz, które przyczyniły się między innymi do rezygnacji Jarosława Królewskiego z członkostwa w radzie nadzorczej. Wypowiedzi Nowaka nie podobały się pozostałym i doprowadziły do gęstej atmosfery wewnątrz klubu.

Nowak publicznie domagał się finansowego wsparcia ze strony właścicieli, aby Wisły Kraków mogła znaleźć się w lepszej sytuacji. Nie przyniosło to jednak zamierzonych rezultatów, a sam biznesmen po zaledwie kilku miesiącach zdecydował się wycofać z klubu. W środę złożył rezygnację ze stanowiska prezesa.

“Listopad przynosi zmiany w Zarządzie TS Wisła Kraków SA. Prezesem Klubu przestał być Władysław Nowak, który złożył oświadczenie o rezygnacji ze sprawowanej funkcji. Informacje o kształcie nowego Zarządu podamy w najbliższym czasie w osobnym komunikacie. Prezesowi Władysławowi Nowakowi dziękujemy za pracę w Wiśle Kraków i życzymy powodzenia w realizacji wyznaczonych celów” – czytamy w oświadczeniu Wisły.

