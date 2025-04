Wisła złożyła odwołanie. Obawia się o zawieszenie Rodado

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Rodado jedną kartkę od zawieszenia

Angel Rodado po dwóch meczach absencji powrócił do składu Wisły Kraków w wielkim stylu. W spotkaniu z Chrobrym Głogów wszedł na boisko z ławki rezerwowych, zaraz po tym strzelając gola na wagę zwycięstwa. Znacząco przyczynił się do zdobycia trzech punktów również w ostatnim starciu z Odrą Opole – tam również wpisał się na listę strzelców. Nie ulega wątpliwościom, że Hiszpan jest największą wartością w drużynie Białej Gwiazdy oraz gwarancją, że ta do samego końca będzie walczyć o awans do Ekstraklasy.

Z tego względu krakowski klub postanowił zareagować. W meczu z Odrą Rodado został napomniany żółtą kartką, która zdaniem Wisły została pokazana niesłusznie. Złożyła więc w tej sprawie odwołanie i wyczekuje decyzji Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Jeśli PZPN podtrzyma decyzję arbitra tamtego spotkania, będzie to dla Rodado trzecia żółta kartka w tym sezonie pierwszej ligi. W przypadku otrzymania czwartej, będzie ukarany zawieszeniem na jeden mecz. Byłaby to spora strata dla Wisły, która może nawet zaważyć na jej miejscu w ligowej tabeli.

Wisła Kraków wniosła protest do @pzpn_pl w sprawie żółtej kartki, którą Angel Rodado otrzymał w meczu #ODRWIS 🟨 pic.twitter.com/SLyT3EEgLT — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) April 15, 2025

Po 28 kolejkach Wisła zajmuje szóste miejsce w ligowej tabeli, mając cztery punkty straty do ligowego podium. Jej nadrzędnym celem na ten sezon pozostaje upragniony awans do Ekstraklasy.