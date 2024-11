Wiktor Bogacz leci do Nowego Jorku, aby z bliska zobaczyć zespół New York Red Bulls, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl". Tym samym napastnik może odejść z Miedzi Legnica.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Wiktor Bogacz

Wraca temat transferu Bogacza do MLS

Wiktor Bogacz to jeden z tych piłkarzy, którzy na poziomie Betclic 1. ligi mocno się wyróżniają i z pewnością – jak to się kolokwialnie mówi – ma papiery na to, aby grać w wyższej lidze. W jego przypadku jednak możliwe jest pominięcie poziomu PKO Ekstraklasy, bowiem już od czasu letniego okienka transferowego mówi się o możliwości transferu zagranicznego.

Na początku sezonu zainteresowanie jego usługami wyrażał zespół New York Red Bulls. Wówczas zespół z MLS zaproponował sporą sumę za 20-latka, ale ostatecznie z transferu zrezygnował sam piłkarz. Teraz temat przenosin do tego samego klubu znów powraca, o czym informuje Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl”. Według jego informacji Wiktor Bogacz poleci do Nowego Jorku zobaczyć klub i przekonać się do tego projektu. Tak więc być może już w zimie odjedzie on do USA.

Napastnik Miedzi Legnica w tym sezonie zdobył trzy gole i zanotował dwie asysty w 13 meczach. W poprzedniej kampanii zanotował z kolei pięć goli w 15 rozegranych starciach. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na dwa miliony euro. 20-latek na koncie ma także powołania do młodzieżowych reprezentacji Polski.

