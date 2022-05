PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź

Widzew Łódź awansował do Ekstraklasy. Wiedzewiacy w ostatniej kolejce Fortuna 1. Ligi pokonali 2:1 Podbeskidzie Bielsko-Biała i przypieczętowali bezpośredni awans do Ekstraklasy z drugiego miejsca. Arka Gdynia mimo zwycięstwa 2:1 z Sandecją Nowy Sącz o promocje do wyższej klasy rozgrywkowej powalczy w barażach.

Widzew Łódź i Miedź Legnica z bezpośrednim awansem do PKO Ekstraklasy

Arka Gdynia, Korona Kielce, Odra Opole i Chrobry Głogów zagrają w barażach

Stomil Olsztyn, Górnik Polkowice i GKS Jastrzębie w przyszłym sezonie

Wielki sukces Widzewa, Arka musi jeszcze powalczyć o powrót do Ekstraklasy

Przed ostatnią serią gier Fortuna 1. Ligi oczy wszystkich kibiców były zwrócone na Łódź oraz Gdynię. Drugi w tabeli Widzew miał jeden punkt przewagi nad trzecią Arką. Sprawa bezpośredniego awansu do PKO Ekstraklasy była zatem otwarta. Już wcześniej było wiadomo, że rozgrywki na pierwszym miejscu zakończy Miedź Legnica.

Widzew bardzo szybko objął prowadzenie w meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Już w piątej minucie na listę strzelców wpisał się Pawłowski. Ale na kolejne bramki musieliśmy czekać aż do drugiej części gry. Tuż po zmianie stron goście wyrównali, a bramkę dla drużyny z Bielska Białej zdobył Scalet. Remis 1:1 utrzymywał się jednak tylko przez cztery minuty. W 51. minucie Dominik Kun dał ponowne prowadzenie Widzewiakom. Jak się później okazało był to ostatni gol w tym pojedynku. Widzew wygrał 2:1 z Podbeskidziem i zameldował się w Ekstraklasie.

Arka Gdynia była stawiana w roli faworyta przed spotkaniem z Sandecją Nowy Sącz. Gdynianie wygrali ten pojedynek zgodnie z planem, choć spotkanie do pewnego momentu wydawało się dość wyrównane. Gospodarze strzelanie rozpoczęli w doliczonym czasie gry pierwszej połowy, a na listę strzelców wpisał się Marcjanik. Mimo przewagi w drugiej części gry, Arkowcy podwyższyli dopiero w 81. minucie. Tym razem do siatki rywala trafił Żebrowski. Tuż przed końcem trzeciego gola dla gospodarzy zdobył Kuzimski, ale arbiter po analizie VAR anulował bramkę dopatrując się faulu. Goście zdobyli kontaktową bramkę w 96. minucie. Rzut karny wykorzystał Zjawiński, jednak to było wszystko, na co było stać w tym spotkaniu Sandecję. Arka wygrała 2:1 i zagra o awans w barażach.

W półfinałach barażach o awans do Ekstraklasy Arka Gdynia będzie rywalizować się z Chrobrym Głogów. W drugim spotkaniu Korona Kielce zagra się przed własną publicznością z Odrą Opole. Mecze odbędą się 26 maja. Zwycięzcy zmierzą się ze sobą w wielkim finale, który zostanie rozegrany w niedzielę 29 maja.

Z Fortuna 1. Ligą żegna się Stomil Olsztyn, Górnik Polkowice oraz GKS Jastrzębie.