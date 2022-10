Zacięty mecz w Niecieczy, Wisła nadal bez przełamania

PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Bezbramkowym remisem zakończył się mecz 14. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Bruk-Bet Termaliką a Wisłą Kraków. Obie drużyny do ostatnich minut dążyły do zwycięstwa, jednak w sobotnim spotkaniu były bardzo nieskuteczne.

Wisła nadal bez przełamania

Biała Gwiazda remisuje drugi mecz pod wodzą Sobolewskiego

Termalika nie potrafi wygrać od siedmiu spotkań

Derby Małopolski na remis

Zarówno Wisła, jak i Bruk-Bet Termalica bardzo udanie rozpoczęły obecną kampanię i obie drużyny w ostatnich tygodniach zgubiły dobrą formę z początku sezonu. Biała Gwiazda pod wodzą nowego trenera w meczu z ŁKS-em Łódź świetnie zaprezentowała się w pierwszej części spotkania, jednak straciła dwie bramki po przerwie. Mimo to, mecz z poprzedniego tygodnia mógł być zwiastunem lepszych czasów.

Pojedynek Wisły z Termaliką od pierwszych minut był bardzo zacięty i zarazem wyrównany. Łatwo było zauważyć, że obu drużynom mocno zależy na zgarnięciu trzech punktów. Jedni i drudzy utrzymywali wysoką intensywność w grze, przez co spotkanie było dość interesujące.

Był to typowy mecz walki. Przed przerwą zabrakło jedynie skuteczności w ataku. Obie drużyny nie wykreowały zbyt wiele okazji bramkowych, co po części wynikało również ze sporej niedokładności w ofensywie. Do przerwy utrzymał się bezbramkowy remis, który można było określić jako sprawiedliwy rezultat.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. Nadal obie drużyny grały z dużą intensywnością. Tempo spotkania rzeczywiście mogło się podobać. W drugiej połowie to gospodarze częściej gościli pod bramką rywala. Biała Gwiazda również próbowała stwarzać zagrożenie, jednak w swojej grze była dużo mniej skuteczna.

To, za co można pochwalić zawodników Wisły i Termaliki to na pewno gra w defensywie. Obie drużyny były dobrze zorganizowane i nie dopuszczały do groźnych sytuacji. Ostatecznie mimo wielu prób mecz zakończył się bezbramkowym remisem, który raczej nie satysfakcjonuje żadnej z drużyn.