Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Chrobrego Głogów

Drugim półfinałem baraży 1. Ligi było starcie Arka Gdynia – Chrobry Głogów. Za faworyta tej pary uznawane były Śledzie. Tymczasem to goście sprawili niespodziankę 2:0 (1:0) i pierwszy raz w swojej historii zagrają o awans do Ekstraklasy.

W pierwszej połowie szczęście sprzyjało drużynie gości

Przez pierwszy kwadrans spotkania obie ekipy raczej wolały poczekać na błąd rywala. Arka lepiej prezentowała się przy piłce, kiedy Chrobry szukał swoich szans w kontratakach.

Okazji do strzelenia gola nie brakowało. Częściej pod pole karne zapędzali się gospodarze. Pomimo wielu ciekawych pomysłów, brakowało ostatniego zagrania mogącego otworzyć piłce drogę do bramki.

Niewykorzystane sytuację się mszczą, o czym boleśnie przekonała się ekipa z Gdyni. Tuż przed przerwą doszło do sporego zamieszania w szykach defensywnych Arki. Wykorzystał to Bochniak, który posłał dobre podanie do Piły, a ten z kilku metrów dopełnił już formalności.

Chroby zagra o awans do Ekstraklasy

Niespodziewanie Arka nie potrafiła nawiązać kontaktu z Chrobrym. Piłkarze z Głogowa świetnie byli przygotowani pod zapędy przeciwnika. Czasami mieli też sporo szczęścia, jednak przetrwali gorszy okres i zadali kolejny cios.

W 71. minucie goście zaprezentowali wielki kunszt, rozklepując obrońców Śledzi. Znów z bliskiej odległości bramkarzowi żadnych szans nie pozostawił Lebedyński.

Więcej goli w tym spotkaniu już nie padło. Wygrana Chrobrego może być zaskoczeniem. Trzeba jednak pamiętać, że w tym sezonie Pomarańczowi dwukrotnie pokonali Arkę. Teraz zrobili to trzeci raz i za kilka dni zagrają w finale baraży. Jak dotąd w 75 letniej historii klubu nigdy nie zdarzyło się, by Chroby był tak blisko awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.