Wisła Kraków poinformowała o zaskakującej decyzji. Do Małopolski wrócił Kiko Ramirez. Hiszpan podjął pracę w pierwszoligowym klubie.

Kiko Ramirez był kilka lat temu trenerem Wisły Kraków

Hiszpan znów podjął się pracy w tym klubie

Za jego kadencji do Małopolski trafił między innymi Carlitos

Kiko Ramirez znów pracuje w Wiśle

Trwa przerwa na mecze reprezentacji, z czego zapewne bardzo cieszy się Wisła Kraków. Dostała ona bowiem czas na rozwiązanie części ze swoich wewnętrznych problemów. Do poprawy jest między innymi poziom sportowy. Biała Gwiazda zajmuje dopiero dziesiąte miejsce w tabeli Fortuna 1. Liga. Drużynie Radosława Sobolewskiego przydałyby się wzmocnienia. O te zadbać ma dyrektor sportowy. Wisła poinformowała, ze na to stanowisko mianowany został Kiko Ramirez. Hiszpan pracował już wcześniej dla tego klubu, jako trener (34 mecze od stycznia do grudnia 2017 roku). Za jego kadencji do Krakowa trafili między innymi Carlitos, czy Jesus Imaz.

– Cieszę się, że po zaawansowanych rozmowach udało się nam dojść do porozumienia z Kiko Ramírezem. To osoba, która zna polski rynek piłkarski i mamy nadzieję, że swoją pracą odpowie na aktualne potrzeby Wisły Kraków, co zresztą udowodnił już w przeszłości, gdy pod Wawel trafiali jakościowi zawodnicy – przekazał Prezes TS Wisła Kraków SA.

– Przed nami pracowita zima, musimy być precyzyjni w swoich sportowych wyborach. Umowa została zawarta do końca sezonu i po jego zakończeniu wspólnie podejmiemy decyzję dotyczące dalszej współpracy – dodał w komunikacie prezes Jarosław Królewski.

