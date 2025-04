W Stalowej Woli nie złożyli broni. Duża szansa przed beniaminkiem

PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Bida

Stal gra o utrzymanie, ŁKS już tylko o honor

Betclic 1. liga w sezonie 2024/2025 nieuchronnie zbliża się do końca. Stali Stalowa Wola ucieka zatem czas na dogonienie rywali i wyjście ze strefy spadkowej. Ostatnie mecze i fatalna forma bezpośrednich oponentów pozwala wierzyć w sukces. Nadzieję trzeba jednak przekuć w punkty.

ŁKS Łódź najchętniej zakończyłby już zmagania w bieżącej kampanii. Ostatnie miesiące przynoszą kibicom niemal same złe doświadczenia. Trzeba jednak wytrzymać jeszcze kolejek, a najlepiej zacząć wreszcie wygrywać. Najbliższa szansa na to już w piątek 25 kwietnia. Początek zmagań o 18:00 na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP SPORT.

Jak zakończy się mecz? Wygrana Stali

Remis

Wygrana ŁKS-u Wygrana Stali 57%

Remis 0%

Wygrana ŁKS-u 43% 7+ Votes

Kto tutaj walczy o utrzymanie?

Tabela ligowa pokazuje, że aktualnie z Betclic 1. Ligą zegna się Stal Stalowa Wola, która znajduje się w strefie spadkowej. W klasyfikacji wyłącznie za pięć ostatnich spotkań beniaminek jest już jednak tuż za górną połową tabeli. To pokazuje optymistyczny trend, który może dać sukces na koniec sezonu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Pozostając przy tabeli za pięć ostatnich meczów, można dojść do wniosku, że to ŁKS walczy o uniknięcie degradacji. Spadkowicz z Ekstraklasy prezentuje fatalną dyspozycję. Zaledwie jeden zdobyty punkt w pięciu pojedynkach nie przystoi łódzkiej drużynie, która miała przecież realną szansę na powrót do gry o baraże.

Mecze drużyny Stal Stalowa Wola Stal Rzeszów 2 Stal Stalowa Wola 2 Ruch Chorzów 1 Stal Stalowa Wola 3 Stal Stalowa Wola 0 GKS Tychy 1 Wisła Płock 2 Stal Stalowa Wola 1 Stal Stalowa Wola 3 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3 Mecze drużyny ŁKS Łódź ŁKS Łódź 1 GKS Tychy 3 Wisła Płock 3 ŁKS Łódź 0 ŁKS Łódź 1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2 Pogoń Siedlce 1 ŁKS Łódź 1 ŁKS Łódź 1 Odra Opole 2

Tego rywala dobrze nie wspominają w Łodzi

ŁKS mógł mieć poczucie niedosytu po pierwszym bezpośrednim meczu w bieżącej kampanii. Łodzianie przeważali, ale finalnie skończyli z punktem po bezbramkowym remisie. Tym samym Stal nie dała się pokonać temu rywalowi już trzeci raz z rzędu. Poprzednie bezpośrednie mecze odbyły się w sezonie 2017/2018 na drugoligowych boiskach. Wówczas ekipa ze Stalowej Woli zdobyła 4/6 punktów.

Reklama

Kursy bukmacherskie na mecz: Stal Stalowa Wola – ŁKS Łódź

Według bukmachera Betclic spotkanie z trzema punktami prawdopodobnie skończy ŁKS Łódź. Współczynnik na taki scenariusz wynosi 2.20. Stal ma mniejsze szanse, ale nie jest skazywana na pożarcie, co ukazuje kurs na jej wygraną w wysokości 3.10. Potencjalny remis możemy zagrać po kursie 3.30.

Zwycięzca Strona Kursy STAL STALOWA WOLA 3.10 REMIS 3.30 ŁKS ŁÓDŹ 2.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 kwietnia 2025 17:45 .

Who will win ? Stal Stalowa Wola R R P P W R ? 33 % Remis 28.4 % ŁKS Łódź W P R P P P ? 38.6 %

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.