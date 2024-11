SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Marek Zub

Nowy gracz wzmacnia Stal Rzeszów. Spore CV jak na 1. ligę

Stal Rzeszów to prawdziwa rewelacja obecnego sezonu w rozgrywkach Betclic 1. ligi. Drużyna pod wodzą Marka Zuba zajmuje pozycję tuż poza strefą barażową, a jej forma daje realne podstawy do marzeń o awansie do PKO Ekstraklasy, i to być może bez konieczności gry w barażach.

Z pewnością to, co może także imponować w zespole Stali Rzeszów to spora liczba Polaków oraz liczba młodzieżowców, która zdecydowanie jest większa od wymaganej przez przepisy. Niemniej chęć powalczenia o awans do wyżej ligi wymaga także podniesienia jakości oraz nieco większego doświadczenia. Z tego zdają sobie sprawę w Rzeszowie i dlatego też postanowili sprowadzić do klubu nowego zawodnika.

Klub oficjalnie poinformował, że umowę do końca sezonu 2024/2025 z klubem podpisał Haris Duljević. Jest to były zawodnik takich klubów jak: Nimes, Hansa Rostock i FK Sarajewo. Na koncie ma także 28 występów w reprezentacji Bośni i Hercegowiny. 31-letni ofensywny pomocnik lub też skrzydłowy blisko sto razy rywalizował na poziomie 2. Bundesligi i zdobył trzy gole i zanotował 12 asyst. 34 razy wystąpił także w Ligue 1.

