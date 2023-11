fot. Imago / Konrad Świerad Na zdjęciu: Radosław Sobolewski

Wisła Kraków w piątek wieczorem zmierzy się w meczu ligowym z Bruk-Betem Termaliką

Trener Radosław Sobolewski ujawnił, że w kadrze meczowej jego drużyny na piątkowe spotkanie znajdzie Angel Rodado

Hiszpan miał być wyłączony z gry przez dłuższy czas. Tymczasem już trenuje na pełnych, o czym mówił szkoleniowiec Białej Gwiazdy na przedmeczowej konferencji prasowej

Rodado wyleczył się szybciej niż prognozowano

Wisła Kraków podejdzie do piątkowego spotkania po cennej wygranej z GKS-em Katowice. Biała Gwiazda jeszcze w 90. minucie przegrywała 1:2. Finalnie jednak wywalczyła pełną pulę i odżyły w gronie fanów krakowskiej ekipy nadzieje na walkę o miejsce w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Tymczasem przed rywalizacją z Bruk-Betem Termalika wypowiedział się trener drużyny z Krakowa, cieszący się z tego, że będzie miał w kadrze meczowej Angela Rodado.

– Angel bardzo mocno walczył, żeby jak najszybciej wrócić do zdrowia. Diagnoza przewidywała dłuższe leczenie, natomiast teraz wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Cały mikrocykl już na pełnych obciążeniach Angel trenuje razem z zespołem i mogę zdradzić, że będzie w meczowej dwudziestce. Angel jest w stu procentach gotowy. Chłopcy go na treningach bardzo mocno przetestowali. Noga wytrzymała i to na pewno cieszy, więc czuje pewność. Sam się rwie do gry i pokazuje taki naprawdę mocny charakter. Widzę jak bardzo chce pomóc jeszcze w tej końcówce roku zespołowi – mówił Radosław Sobolewski cytowany przez WislaKrakow.com.

Trener krakowskiej ekipy wypowiedział się również na temat swojej filozofii gry. – Oczywiście każdy wie, jak patrzę na piłkę. Bardziej jestem za taką piłką, gdy kontroluje się ją przez posiadanie. Natomiast nie można mi zarzucić, że jestem jednowymiarowy – przekonywał Sobolewski.

– Na pewno łatwiej się nam strzela bramki, gdy mamy więcej przestrzeni. Trudniej nam być skutecznym, jeśli zespół przeciwny ustawi się w obronie niskiej dziesięcioma zawodnikami w swoim polu karnym. Wtedy wepchnąć piłkę do bramki jest nam trudno, ale nawet mimo to, jak przeciwnik stanie nisko, to stwarzamy sytuacje. Kwestia jest później tylko zimnej głowy przy wykończeniu i odpowiedniego trafienia w bramkę – zaznaczył trener Wisły.

