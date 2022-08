PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzow - Bruk - Bet Termalica Nieciecza

Ruch Chorzów po bardzo ciekawym widowisku pokonał w 8. kolejce Fortuna 1 Ligi Bruk-Bet Termalicę 2:1. Bramki dla chorzowian zdobywali w tym spotkaniu Sikora oraz Swędrowski. Honorowe trafienie dla gości zaliczył w tym spotkaniu Biedrzycki.

Sikora i Swędrowski zdobywcami goli dla Ruchu

Jedyną bramkę dla Termaliki zdobył Biedrzycki

Ruch po sobotnim spotkaniu jest wiceliderem Fortuna 1 Ligi

Emocjonujące widowisko przy Cichej, trzy punkty zostają w Chorzowie

Spotkanie Ruchu Chorzów z Termaliką było zdecydowanie jednym z ciekawszych w tej serii gier. Oba zespoły są w czubie tabeli Fortuna 1 Ligi i oba mierzą w awans do PKO Ekstraklasy. Dlatego mimo początkowej fazy sezonu, sobotnie starcie może mieć spore znaczenie na koniec sezonu.

I to było widać od pierwszych minut spotkania. Zarówno piłkarzom Ruchu Chorzów, jak i Termaliki zależało na zgarnięciu trzech punktów w tym pojedynku. To spowodowało, że mecz był bardzo otwarty i zarazem wyrównany. Obie drużyny stworzyły sobie po kilka ciekawych sytuacji, a kibicom zapewnili sporo emocji.

Na prowadzenie pierwszy wyszedł w tym spotkaniu Ruch. W 18. minucie precyzyjnie w róg bramki uderzył Sikora, który dał Niebieskim upragnionego gola. Na wyrównanie Termaliki jednak długo czekać nie musieliśmy, bo już pięć minut później z rzutu karnego wyrównał Biedrzycki. Były to jedyne bramki, jakie zobaczyli kibice przed przerwą. Rezultat wydawał się być sprawiedliwy.

⏱️ Za nami ciekawa pierwsza połowa, w której oba zespoły strzeliły po jednej bramce. Z nadzieją czekamy na drugie 45 minut 👊

_ _ _ _ _

📺 https://t.co/4QjxMfmBUj

📝 https://t.co/YwQQt9cHT5 pic.twitter.com/oo3wTcf4JU — Ruch Chorzów (@RuchChorzow1920) August 27, 2022

Już trzy minuty po zmianie stron na prowadzenie ponownie wyszli Niebiescy. Do znakomitej sytuacji doszedł Swędrowski i z zimną krwią posłał piłkę pod interweniującym Loską. Przy Cichej zrobiło się 2:1 dla Ruchu.

Tak szybka bramka nieco zdeterminowała dalszą część spotkania. Gospodarze nieco się cofnęli i to Termalica zdecydowanie częściej utrzymywała się przy piłce. Jednak Ruch, co jakiś czas także próbował ogryźć się rywalowi i mimo, iż częściej grał bez piłki to pod względem sytuacji bramkowych, spotkanie podobnie, jak przed przerwą było dość wyrównane.

Jak się później okazało, bramka z 48. minuty Swędrowskiego była decydująca. Goście, mimo kilku znakomitym okazjom nie potrafili już odwrócić losów spotkania. Niebiescy mogą cieszyć się z bardzo ważnych trzech punktów.