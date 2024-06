Ruch Chorzów wzmocnił się kosztem klubu z Ekstraklasy

fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Chamrek (z prawej)

Mateusz Chmarek wzmocnił Ruch Chorzów

Ruch Chorzów to jeden z głównych kandydatów do awansu do PKO Ekstraklasy w nowym sezonie. Sternicy klubu z ulicy Cichej nie chcą popełnić błędów z lata minionego roku, gdy wzmocnienia drużyny nie spełniły pokładanych nadziei. Tym razem władze Ruchu starają się dokładniej analizować rynek transferowy.

Tego lata szeregi Niebieskich wzmocnili już: Jakub Szymański, Martin Konczkowski czy Denis Ventura. W piątek biuro prasowe 14-krotnego mistrza Polski przekazało, że klub pozyskał kolejnego gracza.

“Mamy nowego młodzieżowca. Mateusz Chmarek, 20-letni ofensywny pomocnik lub napastnik, mający na koncie występy w Ekstraklasie, a ostatnio grający w drugoligowym GKS-ie Jastrzębie, podpisał z naszym Klubem kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy” – przekazano w oficjalnym komunikacie opublikowany na stronie KSRuch.com.

💥 „Jeden z bardziej obiecujących młodzieżowców w regionie”. Poznał już smak Ekstraklasy, strzelał gole w drugiej i trzeciej lidze, teraz podpisał przy Cichej kontrakt do 30 czerwca 2026 🖊️



𝗠𝗮𝘁𝗲𝘂𝘀𝘇 𝗖𝗵𝗺𝗮𝗿𝗲𝗸 nowym młodzieżowcem Ruchu 🔵 Witamy przy Cichej! 🤝



Ofensywny pomocnik trafił do chorzowskiej ekipy z Górnika Zabrze. W poprzednim sezonie był jednak także na wypożyczeniu w GKS-ie Jastrzębie od stycznia tego roku. Rozegrał w trakcie kampanii 2023/2024 łącznie 29 meczów, w tym pięć w PKO Ekstraklasie, spędzając na boisku 136 minut. Z kolei w 2 Lidze rozegrał 14 spotkań, notując w nich cztery trafienia i trzy asysty.

