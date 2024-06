Górnik Zabrze podjął decyzję w sprawie Pawła Olkowskiego

fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Paweł Olkowski

Paweł Olkowski na dłużej w Górniku Zabrze

Górnik Zabrze jest w trakcie przygotowań do nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Władze 14-krotnych mistrzów Polski jednocześnie tworzą kadrę drużyny na nową kampanię. W klubie nie brakuje zmian. Tymczasem najnowszy oficjalny komunikat dotyczy przyszłości Pawła Olkowskiego.

“Górnik Zabrze przedłużył kontrakt prawego obrońcy, mogącego występować również na pozycji skrzydłowego. Nowy kontrakt „Ola” obowiązuje do czerwca 2025 roku” – czytamy w wiadomości opublikowanej na oficjalnej stronie zabrzańskiej ekipy.

Paweł Olkowski zostaje w Górniku! ⚒️



Nowy kontrakt obowiązuje do czerwca 2025 roku ✍️



📰 Więcej | https://t.co/oxk0xJ8A4G pic.twitter.com/WITAfALkUR — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) June 28, 2024

Olkowski wrócił do Górnika latem 2022 roku. Do ekipy z ulicy Roosevelta dołączył na zasadzie wolnego transferu z Gaziantep FC. Wcześniej bronił barw między innymi Boltonu, FC Koeln, czy GKS-u Katowice. 34-latek to wychowanek Gwarka Zabrze.

W ostatnim sezonie Olkowski wystąpił łącznie w 23 spotkaniach PKO Ekstraklasy i trzech meczach Fortuna Pucharu Polski. Na boisku spędził 823 minuty. Zawodnik ma też na swoim koncie trzynaście występów w reprezentacji Polski. Debiutował w niej w listopadzie 2013 roku.

Zabrzańska ekipa od 30 czerwca będzie na zgrupowaniu w Austrii, gdzie rozegra między innymi spotkanie kontrolne z FC Basel. Z kolei ligowy sezon Górnik zacznie 21 lipca meczem z Lechem Poznań na wyjeździe.

Czytaj więcej: Ruch Chorzów oficjalnie ogłosił transfer pomocnika