Ruch Chorzów w rozpaczy. Dyrektor nie owija w bawełnę

Ruch Chorzów bez szans na baraże o awans do PKO BP Ekstraklasy? Tomasz Foszmańczyk w Ruch TV przyznał: "Sezon stracony". Niebiescy szukają pozytywów na przyszłość.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Foszmańczyk

Tomasz Foszmańczyk jasno postawił sprawę w sprawie sezonu Ruchu

Ruch Chorzów w 2025 roku nie wygrał nawet jednego meczu w Betclic 1. Lidze. Tym samym na własne życzenie znacznie zmniejszył swoje szanse na to, aby wywalczyć przepustkę gry co najmniej w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Po wielu tygodniach milczenia w audycji “Czas na szpil” w klubowej telewizji Ruchu Chorzów głos zabrał dyrektor sportowy Niebieskich.

– Ten sezon i ta runda przede wszystkim jest mocnym rozczarowaniem dla nas wszystkich. Myślę, że wiele tych spotkań wyglądało tak źle, że nie możemy tego akceptować. Tej formy i wyników przede wszystkim – mówił Tomasz Foszmańczyk przed kamerą Ruch TV.

– Ten sezon jest stracony, bo już wiadomo, że tych celów, które sobie założyliśmy, nie uda nam się zrealizować. W sześciu pozostałych spotkaniach chcemy jednak jak najwięcej wyciągnąć i poszukać pozytywów na kolejną kampanię. Trzeba wyciągnąć wnioski i trzeba zrobić tak, aby nie powielać błędów i było ich jak najmniej – dodał działacz klubu z Chorzowa.

Tymczasem już w najbliższy wtorek Ruch rozegra spotkanie w ramach 29. kolejki Betclic 1. Ligi. Chorzowianie zmierzą się na wyjeździe z Kotwicą Kołobrzeg. Mecz odbędzie się o godzinie 19:00-. Ruch przystąpi do potyczki po porażce ze Stalą Stalowa (1:3). Z kolei beniaminek rozgrywek ostatnio podzielił się punktami z Miedzią Legnica (0:0).

