Ruch szykuje się na wielki powrót! Kluczowa decyzja!

Mateusz Szwoch na dłużej w Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów nie stracił jeszcze matematycznych szans na awans do PKO BP Ekstraklasy. W każdym razie po spotkaniu ze Stalą Stalowa Wola trener Dawid Szulczek dał do zrozumienia, że aktualną kadrą Niebiescy nie mają szans na sukces. Tymczasem jasne jest, że w nowym sezonie graczem śląskiej ekipy wciąż będzie jeden z doświadczonych pomocników.

“Po osiągnięciu limitu zapisanych w umowie minut, przedłużeniu do 30 czerwca 2026 roku uległ kontrakt Mateusza Szwocha” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Ruchu.

Sam zawodnik w rozmowie z klubowymi mediami nie ukrywał zadowolenia z tego powodu. – Przychodząc do Ruchu po 6 latach spędzonych w Płocku, zmiana otoczenia była dla mnie niewiadomą i niełatwą decyzją, ale zostałem tu przyjęty bardzo dobrze. Podoba mi się w Chorzowie, klub ma wszystko, by walczyć o Ekstraklasę i w niej grać. Nie ukrywam, że miałem nadzieję na osiągnięcie sukcesu już teraz. Baraże były dla mnie celem minimum. Nie oszukujmy się jednak – w tym sezonie już straciliśmy na to szansę. Patrzę jednak w przyszłość bardzo optymistycznie. Jesteśmy świadomi, że daliśmy ciała i spróbujemy to kibicom wynagrodzić – mówił Szwoch.

W tej kampanii 32-latek wystąpił jak na razie w 28 meczach. Zdobył w nich pięć bramek, notując również trzy asysty.

