Konrad Kasolik to zdecydowanie filar defensywy Ruchu Chorzów. Obrońca ma ważny kontrakt z 14-krotnym mistrzem Polski do końca tego roku. Jakiś czas temu do publicznej wiadomości trafił komunikat, że zainteresowanie zawodnikiem wyraża Śląsk Wrocław. Goal.pl dowiedział się, że żadna oferta nie trafiła w sprawie piłkarza do klubu.

Konard Kasolik to kluczowa postać defensywy Ruchu Chorzów

W mediach spekulowano o tym, że 25-latkiem zainteresował się Śląsk Wrocław

Goal.pl dowiedział się, że żadna oferta nie trafiła dla klubu z Cichej w sprawie zawodnika

Sternicy Niebieskich prowadzą rozmowy z 25-latkiem w sprawie nowego kontraktu

Kasolik na dłużej w Ruchu?

Konrad Kasolik to zawodnik, który przeżył praktycznie wszystko z Ruchem Chorzów. Zarówno gorsze czasy, jak i dwa z rzędu awanse. Kolejno z trzeciej do drugiej, a następnie z drugiej do pierwszej ligi. 25-latek broni barw chorzowskiej ekipy od 2019 roku.

Środkowy defensor ma jak na razie na swoim koncie 92 występy w koszulce Ruchu. Zdobył w nich 12 bramek, a ponadto zanotował trzy kluczowe podania. Tylko w tym sezonie na zapleczu PKO Ekstraklasy trzykrotnie skierował piłkę do siatki, więc nie może dziwić, że chętnych na usługi Kasolika nie brakuje.

W mediach pojawiały się informacje jeszcze w minionym roku, że Śląsk Wrocław jest zainteresowany pozyskaniem piłkarza. Wojskowi chcieli znaleźć rzekomo alternatywę dla takich piłkarzy jak Daniel Leo Gretarsson, czy Diogo Verdasca.

Goal.pl dowiedział się natomiast, że żadna oferta w sprawie piłkarza Ruchu nie trafiła na biurko prezesa Seweryna Siemianowskiego. Ciekawe jest natomiast to, że sternicy Niebieskich toczą już rozmowy w sprawie przedłużenia umowy z piłkarzem.

Swego czasu w rozmowie z Goal.pl piłkarz wprost mówił, że bardzo dobrze czuje się w chorzowskim zespole. – Bardzo odpowiada mi środowisko wokół klubu, czyli ludzie w nim pracujący, a także kibice. Jestem w Ruchu już trzy lata i czuje się w tym klubie jak u siebie w domu – przekonywał Kasolik.

Ruch plasuje się aktualnie na trzeciej pozycji w tabeli Fortuna 1 Ligi z realnymi szansami na powrót do elity. Ligowe zmagania podopieczni Jarosława Skrobacza zaczną w drugi weekend lutego. Pierwszym rywalem chorzowian będzie Chrobry Głogów. Ruch powalczy w tym starciu o dziewiąte zwycięstwo w sezonie.

