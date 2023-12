PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Wisła Płock jest zainteresowana litewskim stoperem

Chodzi o 31-letniego Edvinasa Girdwanisema

W przeszłości piłkarz związany był m.in. z Piastem Gliwice

Wisła szuka wzmocnień

Wisła Płock od momentu rozpoczęcia pracy przez Dariusza Żurawia zdobyła aż trzynaście oczek. Spadkowiczowi udało się wygrać m.in. z Odrą Opole, a ostatnio pewnie pokonywać rywali z dolnych rejonów tabeli. To przekłada się na 6. miejsce w stawce z dorobkiem 29 punktów. To znaczący postęp po erze Marka Saganowskiego w ekipie “Nafciarzy”. Teraz klub chce iść za ciosem i szuka nowego stopera do swojego zespołu. Wszystko po to, żeby na wiosnę zaatakować czołowe miejsca w lidze.

Według informacji przekazanych przez portal “Nafciarski.pl” Edvinas Girdwanisem znalazł się na celowniku płocczan. 31-letni środkowy obrońca ma na swoim koncie prawie 50 spotkań w barwach reprezentacji Litwy. W przeszłości związany był m.in. z Piastem Gliwice, gdzie w sezonie 16/17 rozegrał 11 spotkań. Jego kontrakt z Żalgirisem Kowno wygasa 31 grudnia.

