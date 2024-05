Radosław Sobolewski pozostaje na trenerskim bezrobociu od grudnia. Po sezonie powinien objąć Odrę Opolę. Maciej Szcześniewski donosi, że strony doszły do porozumienia.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Radosław Sobolewski

Sobolewski zostanie trenerem Odry Opole?

Radosław Sobolewski w grudniu 2023 roku pożegnał się z Wisłą Kraków. Była to jego indywidualna decyzja, którą podjął po porażce z Termalicą. Szkoleniowiec Białej Gwiazdy mierzył się z bardzo dużą krytyką, gdyż zdaniem kibiców prowadzona przez niego drużyna nie grała i nie osiągała wyników na miarę potencjału. W swoim pierwszym sezonie w roli trenera Wisły otarł się natomiast o awans do Ekstraklasy. Po imponującej rundzie wiosennej zabrakło niewiele, aby znaleźć się w pierwszej dwójce. W barażach krakowski klub się jednak skompromitował, przegrywając u siebie z Puszczą Niepołomice aż 1-4. Mimo tego, Sobolewski otrzymał kolejną szansę, aby wprowadzić swoją drużynę do elity.

Odkąd Sobolewski pożegnał się z Wisłą Kraków, w jego temacie nie pojawiały się jakiekolwiek doniesienia. Ciszę medialną przerwał na portalu X użytkownik FootballScout, donosząc, że jest bliski powrotu na ławkę i objęcia Odry Opole. Te wieści potwierdził Maciej Szcześniewski, informując, że jego zdaniem strony już osiągnęły porozumienie.

Według moich informacji klepnięte – Radosław Sobolewski zostanie trenerem Odry Opole. https://t.co/OURXmiR26R — Maciek Szcześniewski (@MaciekSzcz) May 25, 2024

Odra Opole wciąż jest zamieszana w walkę o awans do Ekstraklasy. Przed ostatnią kolejką zajmuje ósme miejsce, a do strefy barażowej traci zaledwie punkt. Niezależnie od końcowego wyniku, władze pierwszoligowca zamierzają zwolnić trenera Adama Noconia. Sobolewski po sezonie miałby zająć właśnie jego miejsce.

Jeśli te informacje się potwierdzą, będzie to dla Sobolewskiego trzecia praca w roli pierwszego trenera. Oprócz Wisły Kraków, prowadził jeszcze Wisłę Płock, w której spędził niespełna dwa lata.