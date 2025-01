Pogoń Siedlce z transferową ofensywą. Trwa walka o utrzymanie w 1. lidze

Pogoń Siedlce po rundzie jesiennej w Betclic 1. lidze jest jedną nogą w 2. lidze. Zespół Adama Noconia zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i traci do bezpiecznej pozycji aż osiem punków. Jak donosi Samuel Szczygielski z "Meczyków", klub planuje zimą jednak serię wzmocnień.

Pogoń nadal walczy o pozostanie w 1. lidze

Pogoń Siedlce w tym sezonie jest beniaminkiem rozgrywek Betclic 1. ligi. Zespół z Mazowsza awansował na zaplecze PKO Ekstraklasy za kadencji trenera Marka Brzozowskiego, ale słabe wyniki już po awansie sprawiły, że szkoleniowiec szybko wyleciał z klubu. W jego miejsce do klubu trafił Adam Nocoń, ale misja ratowania 1. ligi dla Siedlec wydaje się po rundzie jesiennej misją straceńczą.

Na koncie Pogoni jest bowiem raptem 9 punków po 19 meczach i zajmują oni ostatnie miejsce w tabeli, tracąc tym samym do bezpiecznej pozycji aż osiem oczek. Mimo tego, że właściwie jedną nogą są oni już w 2. lidze, to klub planuje zimą jeszcze się wzmocnić, aby powalczyć do końca o ligowy byt. Według informacji przekazanych przez Samuela Szczygielskiego z “Meczyków”, Pogoń jest bardzo blisko wypożyczenia Oskara Tomczyka z Wisły Płock, a na ich liście życzeń jest Jakub Lemanowicz z Polonii Warszawa i Marek Kozioł z Kotwicy Kołobrzeg.

Tomczyk w tym sezonie rozegrał 15 spotkań i zdobył jedną bramkę oraz zanotował jedną asystę w Wiśle Płock. Co ważne jest to młodzieżowiec, bowiem skrzydłowy ma dopiero 18 lat. Z kolei Jakub Lemanowicz w obecnych rozgrywkach pięć razy wystąpił dla Polonii Warszawa, a Marek Kozioł jest podstawowym bramkarzem Kotwicy Kołobrzeg.

