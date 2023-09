Skandaliczne zachowanie kibiców Motoru Lublin. “Nie jesteśmy dumni z tego, co się wydarzyło”

Do skandalicznych scen doszło pod koniec spotkania ligowego Motoru Lublin z Wisłą Kraków. Kibice gospodarzy obrzucili różnymi przedmiotami piłkarzy Białej Gwiazdy, a sędzia wyrzucił aż trzech zawodników z boiska.

Pressfocus fot. Wojciech Szubartowski Na zdjęciu: Motor Lublin - Wisła Kraków

Wisła Kraków wygrała w sobotę na wyjeździe z Motorem Lublin

Z porażką drużyny nie mogli poradzić sobie kibice, którzy pod koniec spotkania obrzucili przedmiotami zawodników Wisły

Między piłkarzami obu drużyn doszło do przepychanki, a sędzia wyrzucił trzech z nich z boiska

Wisła Kraków zażenowana zachowaniem kibiców Motoru

Ogromne emocje towarzyszyły spotkaniu 9. kolejki Fortuna 1 Ligi. między Motorem Lublin i Wisłą Kraków. Biała Gwiazda wygrała aż 4:1, ale wynik spotkania zszedł na dalszy plan wobec skandalicznego zachowania kibiców gości. Ci pod koniec meczu obrzucili piłkarzy Białej Gwiazdy różnymi przedmiotami.

Reakcja kibiców sprawiła, że nerwy puściły Davidowi Juncy, który odkopnął jedną z butelek w stronę trybun, za co został wyrzucony z boiska. Skandaliczne zachowanie fanów Motoru w wymowny sposób skomentował prezes Wisły Kraków, Jarosław Królewski.

“Padało dziś w Lublinie” napisał działacz, udostępniając przy okazji filmik, na którym widać lecące z trybun na boisko przedmioty.

– Wiemy, jakie jest ciśnienie ze strony kibiców Motoru. Nic nie chcę mówić, ale chyba mają jakiś delikatny kompleks. Nieważne. Szkoda tylko głupiej, bezpośredniej czerwonej kartki. Wygraliśmy wysoko i niektórym pewnie utarliśmy nosa – stwierdził w rozmowie z Polsatem Sport po meczu Alan Uryga.

“Klub oczywiście będzie rozmawiał z kibicami o wczorajszej sytuacji. Nie jesteśmy dumni z tego, co się wydarzyło i zrobimy wszystko, by nic podobnego nie powtórzyło się w przyszłości. W kwestii komunikatu, to w przypadku gdyby zostały podjęte jakieś wiążące decyzje, na pewno będziemy o nich informować” – uzyskaliśmy odpowiedź od rzecznika prasowego Motoru Lublin.

Motor Lublin nie opublikował jeszcze oficjalnego oświadczenia w sprawie zachowania kibiców. Niewykluczone, że klub zostanie ukarany przez komisję ligi.

