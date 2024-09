Associated Press / LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Wojciech Szczęsny

Szczęsny coraz bliżej Barcelony. Rozmawiał już z Flickiem

Barcelona i Wojciech Szczęsny to temat, który w ostatnich dniach zdominował całą przestrzeń publiczną związaną z piłką nożną nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Przypomnijmy, Duma Katalonii zmuszona była szukać nowego bramkarza po tym, jak w meczu przeciwko Villarreal poważnej kontuzji nabawił się Marc-Andre ter Stegen. Niemiec wypada z gry przynajmniej do końca sezonu, a Hansi Flick pozostał bez jakościowego bramkarza. Stąd też praktycznie przesądzony już powrót Szczęsnego z emerytury.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że wkrótce 34-letni Polak pojawi się w Barcelonie i przejdzie testy medyczne. M.in. w tej sprawie informacje przekazał Piotr Koźmiński, dziennikarz Goal.pl, o czym więcej przeczytać można TUTAJ. Niemniej okazuje się, że już teraz w kontakcie z byłym graczem Juventusu Turyn jest Hansi Flick. Szkoleniowiec miał rozmawiać ze Szczęsnym na temat stylu gry FC Barcelony, o czym poinformował Łukasz Wiśniowski z portalu “Meczyki.pl”.

Szczęsny do Barcelony przylecieć ma na początku przyszłego tygodnia i podpisać z klubem roczną umowę. Będzie to drugi Polak w barwach Dumy Katalonii i jednocześnie piłkarze z naszego kraju staną się drugą najliczniejszą nacją w zespole. Powrót popularnego “Szczeny” do futbolu i to w dodatku do takiego klubu jest wielkim wydarzeniem, które z pewnością przejdzie do annałów historii.

