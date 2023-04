PressFocus Na zdjęciu: Kibice Stali Rzeszów

Stal Rzeszów była niezadowolona z liczby biletów, które Resovia udostępniła klubowi na najbliższe derby

Między klubami toczyły się negocjacje w tej sprawie

Ostatecznie nie doszło do porozumienia, przez co kibice Stali Rzeszów bojkotują mecz

Kibice Stali nie przyjdą na derby Rzeszowa

Jak oznajmiła Stal Rzeszów w oficjalnym oświadczeniu, 89. derby Rzeszowa, które zostaną rozegrane w sobotę (29 kwietnia), odbędą się bez udziału jej kibiców. Kością niezgody między klubami stała się liczba biletów.

Gospodarz tego meczu – Resovia Rzeszów – przyznała Stali 1800 biletów, z czego 1600 miało powędrować do kibiców, a 200 do sponsorów oraz osób zaproszonych. Taka pula nie została odebrana zbyt dobrze w środowisku “biało-niebieskich”. W kolejnych dniach toczyły się negocjacje, ale nie przyniosły one pożądanego skutku. W związku z tym sympatycy Stali postanowili zbojkotować derbowy pojedynek. Klub zachęca do wspierania piłkarzy w transmisjach telewizyjnych i internetowych.

ℹ Oświadczenie Stali Rzeszów ws. Derbów Rzeszowa 👇 pic.twitter.com/e7c24NYEOk — Stal Rzeszów (@StalRzeszow) April 27, 2023

