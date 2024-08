Odra odrabia straty. Beniaminek wciąż musi szukać punktów [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Radosław Sobolewski

Z 0:1 na 2:1

Jednym ze środowych meczów 6. kolejki Betclic 1. ligi było starcie Odry Opole ze Stalą Stalowa Wola. Piłkarze Radosława Sobolewskiego w tym sezonie spisują się przeciętnie, a może nawet słabo bowiem do tej pory zanotowali cztery punkty i lokowali się na dnie tabeli. A przecież cele były zupełnie odmienne. Podobnie sprawa ma się w przypadku beniaminka ze Stalowej Woli, który również rozczarowuje, choć w ich przypadku słabsza postawa jest nico bardziej usprawiedliwiona.

Sam mecz jednak rozpoczął się dość zaskakująco, bowiem w pierwszych kilku minutach to gracze Ireneusza Pietrzykowskiego byli nieco częściej przy piłce. To również oni jako pierwsi wyszli na prowadzenie tego wieczoru za sprawą gola zdobytego przez Dominika Jończego. Taki wynik utrzymał się do przerwy, co zapowiadało nerwy w szatni Odry i ciekawą drugą odsłonę gry.

Ależ kropnął Adrian Łyszczarz zza pola karnego! Odra prowadzi ze Stalą Stalowa Wola 2⃣:1⃣



🔴📲 Transmisja online ▶️ https://t.co/38vpLhPjKq pic.twitter.com/Z36eeYwji8 — TVP SPORT (@sport_tvppl) August 21, 2024

Rozmowa z trenerem jednak przyniosła graczom Radosława Sobolewskiego sporo cennych wskazówek. Już w 55. minucie meczu doprowadzili oni do wyrównania, a 12 minut później gola z dystansu zdobył Adrian Łyszczarz. W końcówce czerwoną kartkę obejrzał gracz gości – oznaczony numerem ósmym Łukasz Soszyński i opuścił plac gry. Wynik do końca nie uległ zmianie i mecz zakończył się rezultatem 2:1.

